Selçuk Bayraktar'dan siyasete giriş sinyali: Ne gerekiyorsa onu yapacağız - Son Dakika

Selçuk Bayraktar'dan siyasete giriş sinyali: Ne gerekiyorsa onu yapacağız

Selçuk Bayraktar\'dan siyasete giriş sinyali: Ne gerekiyorsa onu yapacağız
Son Güncelleme: 02.09.2023 11:46

Savunma sanayii alanındaki başarıyla adından söz ettiren T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, bu kez de "Siyasete girecek misiniz?" sorusuna verdiği yanıtla gündemde. Daha önce sık sık bu soruya kaçamak cevaplar veren Bayraktar'ın, yerel seçimlere aylar kala bu kez "Ne gerekiyorsa, mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız" yanıtını vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Ankara'da devam ederken diğer yandan tüm gözler, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın üzerinde. Daha önce siyasete mesafeli duran Bayraktar, bu kez "Siyasete girecek misiniz?" sorusuna; "Ne gerekiyorsa, mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız" yanıtını verdi. Bayraktar'ın yerel seçimlere aylar kala böyle bir sinyal vermesi kulisleri hareketlendirdi.

"KORKUP GERİ DÖNECEK DEĞİLİZ"

TEKNOFEST; Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 125 kurumla gerçekleştiriliyor. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, festival alanını gezdi. Bayraktar, Patronlar Dünyası'na verdiği röportajda "Politikaya girecek misiniz?" sorusuna da yanıt verdi. Bayraktar, "Milli teknoloji hamlesi idealini gerçekleştirme yolunda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ne gerekiyorsa, mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Benim böyle bir hayalim yok ama mücadele politikaya girmeyi gerektiriyorsa korkup da geri dönecek değiliz." yanıtını verdi.

"TEKNOFEST HER YIL DAHA DA BÜYÜYECEK"

TEKNOFEST'in açılış programında da açıklamalarda bulunan Bayraktar, 2018'de ilk TEKNOFEST'i düzenlediklerinde adeta bir fideyi toprağa ektiklerini belirterek, sözlerine şöyle sürdürdü: "Sonraki yıllarda bu fideyi büyütebilmek için azimle çabalamaya devam ettik. Şimdi o narin fide toprağın üstünde boylanmaya, toprağın altında da kökleşmeye başladı. Milli teknoloji kök salarak kalıcı hale geldi. İklim değişti ve zihinlerde bir devrim başladı.1 milyondan fazla genç TEKNOFEST'in kalbi olan teknoloji yarışmalarımıza başvuruyor. TEKNOFEST her yıl daha da büyüyecek. Kök salan fideler ağaç olacak. Bu ağaçlar büyüdükçe gençlerimizin öz güveni daha da artacak. TEKNOFEST kuşağının büyüteceği bu ağaçlar tüm insanlığa huzur verecek. Huzur verecek bir orman haline gelecek. Her bir projemiz orman oluşturan ağaçlar gibi insanlığa nöbet ve umut verecek. O zaman bu dünyada bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçe yaşayacağız."

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Selçuk Bayraktar'dan siyasete giriş sinyali: Ne gerekiyorsa onu yapacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selçuk Bayraktar'dan siyasete giriş sinyali: Ne gerekiyorsa onu yapacağız - Son Dakika
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