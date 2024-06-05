Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Türkiye Belediyeler Birliği'nde encümen üyeliğine seçildi

Politika

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Türkiye Belediyeler Birliği'nde (TBB) encümen üyeliğine seçildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkan olarak seçildiği Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçiminde, İzmir'den Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de ilk kez bir ilçe belediye başkanı olarak birliğin encümen üyeliğine seçilerek, tarihte bir ilke imza attı. Seçim sonrası Ankara'dan Selçuk'a mesaj gönderen Başkan Sengel, "Türkiye Belediyeler Birliği seçimi gerçekleşti. Biraz önce seçim sonuçları açıklandı. Türkiye Belediyeler Birliği'nin artık yeni başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'dur. Encümen azaları, başkan vekilleri ve divan katipleri de dahil olmak üzere hepsi bu seçimde belirlendi. Heyecanlıyım. Çünkü hem Selçuk anlamında hem de İzmir anlamında. Sayın Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Belediyeler Birliği'nde artık söz sahibi olabilecek olması daha çağdaş, daha adaletli, daha eşitlikçi bir yerel yönetim anlayışı açısından önemli bir fırsat. Bu noktada encümen azası olarak belirlenmiş olmam da ayrıca bizler için büyük bir gurur" dedi.

Başkan Sengel, "Ben bu anlamda Genel Başkanım Özgür Özel'e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a ve beni bu göreve layık gören tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Ekrem başkanımızla ve tüm üyelerimizle birlikte güzel işlere imza atmayı diliyorum. Sosyal demokrat belediyeciliğini Türkiye'ye anlatmak bizlere nasip olduğu için çok mutluyum. Ankara'dan selamlar" ifadelerini kullandı. - İZMİR