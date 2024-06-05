Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Türkiye Belediyeler Birliği'nde encümen üyeliğine seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Türkiye Belediyeler Birliği'nde encümen üyeliğine seçildi

İzmir'den Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Türkiye Belediyeler Birliği'nde (TBB) encümen üyeliğine seçildi. Sengel, bir ilçe belediye başkanı olarak birliğin encümen üyeliğine seçilerek tarihte bir ilke imza attı.

05.06.2024 22:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Türkiye Belediyeler Birliği'nde (TBB) encümen üyeliğine seçildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkan olarak seçildiği Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçiminde, İzmir'den Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de ilk kez bir ilçe belediye başkanı olarak birliğin encümen üyeliğine seçilerek, tarihte bir ilke imza attı. Seçim sonrası Ankara'dan Selçuk'a mesaj gönderen Başkan Sengel, "Türkiye Belediyeler Birliği seçimi gerçekleşti. Biraz önce seçim sonuçları açıklandı. Türkiye Belediyeler Birliği'nin artık yeni başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'dur. Encümen azaları, başkan vekilleri ve divan katipleri de dahil olmak üzere hepsi bu seçimde belirlendi. Heyecanlıyım. Çünkü hem Selçuk anlamında hem de İzmir anlamında. Sayın Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Belediyeler Birliği'nde artık söz sahibi olabilecek olması daha çağdaş, daha adaletli, daha eşitlikçi bir yerel yönetim anlayışı açısından önemli bir fırsat. Bu noktada encümen azası olarak belirlenmiş olmam da ayrıca bizler için büyük bir gurur" dedi.

Başkan Sengel, "Ben bu anlamda Genel Başkanım Özgür Özel'e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a ve beni bu göreve layık gören tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Ekrem başkanımızla ve tüm üyelerimizle birlikte güzel işlere imza atmayı diliyorum. Sosyal demokrat belediyeciliğini Türkiye'ye anlatmak bizlere nasip olduğu için çok mutluyum. Ankara'dan selamlar" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Filiz Ceritoğlu Sengel, Türkiye, Selçuk, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Türkiye Belediyeler Birliği'nde encümen üyeliğine seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:54 Çorum’da okul basan yabancı uyruklu veli okul müdürünü zincirle darbetti Çorum'da okul basan yabancı uyruklu veli okul müdürünü zincirle darbetti
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hakkari Belediyesi’ne kayyuma ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari Belediyesi'ne kayyuma ilk yorum
18:41 Lübnan sınırındaki çatışmalar sonrası İsrail 50 bin yedek askerini göreve çağırdı Lübnan sınırındaki çatışmalar sonrası İsrail 50 bin yedek askerini göreve çağırdı
18:25 Özgür Özel, Emine Şenyaşar’ın taleplerini Cumhurbaşkanı’na iletecek Özgür Özel, Emine Şenyaşar'ın taleplerini Cumhurbaşkanı'na iletecek
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti
22:37 Aziz Yıldırım’ı silip atmış Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelmek için yaptığı akıl alır gibi değil Aziz Yıldırım'ı silip atmış! Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmek için yaptığı akıl alır gibi değil
22:13 Mbappe sonrası planlar değişti Real Madrid’den Arda Güler kararı Mbappe sonrası planlar değişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı
21:58 Çanakkale Gökçeada açıklarında korkutan deprem Çanakkale Gökçeada açıklarında korkutan deprem
21:17 İstanbul’da korku dolu anlar 4 katlı binanın balkonu çöktü İstanbul'da korku dolu anlar! 4 katlı binanın balkonu çöktü
21:16 Fenerbahçe’de Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listeleri kesinleşti Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listeleri kesinleşti
20:39 Süper Lig’de fark yaratır Premier Lig’in golcüsü Galatasaray’a geliyor Süper Lig'de fark yaratır! Premier Lig'in golcüsü Galatasaray'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 23:20:58. #1.11#
SON DAKİKA: Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Türkiye Belediyeler Birliği'nde encümen üyeliğine seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement