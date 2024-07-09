Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor - Son Dakika
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Politika

Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor

Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin'in AK Parti saflarına geçeceği iddiası siyaset sahnesine bomba gibi düştü. Konuyla ilgili ikiliden henüz bir yalanlama gelmezken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve il başkanlarının da bu durumdan bir hayli rahatsız olduğu öğrenildi. Hatta il başkanlarının Haymana kampında bu iki isme ''Lütfen çıkıp iddiaları yalanlayın'' dediği de gelen bilgiler arasında...

09.07.2024 15:19
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Haberler.com ÖZEL HABER | 14 Mayıs seçimlerinde CHP listesinden seçilen Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin'in AK Parti saflarına geçeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin AK Parti saflarına mı geçiyor?

DEDİKODULARI ALEVLENDİREN GÖRÜŞME

Bir dönem AK Parti İstanbul İl Başkanlığı da yapan Gelecek Partisi kurucularından Selim Temurci, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Görüşme davetinin Erdoğan cephesinden geldiği öğrenilirken, ne konuşulduğuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu görüşmenin yankıları sürerken Temurci'nin AK Parti saflarına geçebileceği iddiası ortaya atıldı. Temurci'ye yakınlığıyla bilinen ve beraber yol yürüdüğü Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'in de Temurci ile birlikte iktidar partisi saflarına katılabileceği konuşuluyor.

Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin AK Parti saflarına mı geçiyor?
Gelecek Partisi Haymana kampından...

İL BAŞKANLARI DURUMDA RAHATSIZ

Haberler.com olarak edindiğimiz bilgilere göre; bu ikilinin AK Parti ile flörtleşmesi Gelecek Partisi cephesinde ciddi bir rahatsızlığa sebep oluyor. Haymana'da yapılan istişare kampında da gündeme gelen bu konu yüzünden il başkanları, hem İsa Mesih Şahin'e hem de Selim Temurci'ye yönelik sert eleştiriler yönelttiği de gelen bilgiler arasında...

Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin AK Parti saflarına mı geçiyor?
İsa Mesih Şahin ve Selim Temurci

"ÇIKIP YALANLAYIN" DEDİLER AMA...

Ortaya atılan bu dedikodulardan sonra il başkanları, İsa Mesih Şahin ve Selim Temurci'ye "Lütfen çıkıp açıklama yapın ve bu dedikoduları bitirin" uyarısında bulunmalarına rağmen bu iki isim beklenen adımı bir türlü atmadı. AK Parti'ye saflarına geçmeye sıcak baktığı öğrenilen ikilinin, gelebilecek tepkilerden çekindiği öğrenildi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da bu ikilinin tavırlarının sebep olduğu belirsizlikten rahatsız olduğu öne sürüldü.

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Son Dakika Politika Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Sedat Bezmen: Ülkem taklacı güvercinden geçilmiyor maşallah 23 0 Yanıtla
  • Samet Aldemir: bu nasıl bı isim ya İsa Mesih diye isimmi olur 8 1 Yanıtla
    Sinan Döner: Sen dua et mesih deccal değil. 5 0
  • Mustafa gültekin: Hiç ayrılmadılar ki yuvadan ayrılır gibi yaptılar.. 5 1 Yanıtla
  • Tolga Arslanoğlu: Sakın parti değişmesin, dengeler altüst olur. 3 2 Yanıtla
  • Ali null: PARA NERDE SİYASET ORDA BABOĞ ADANA ŞİVESİ 4 0 Yanıtla

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