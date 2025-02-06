Sema Silkin Ün Depremzedeleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Sema Silkin Ün Depremzedeleri Ziyaret Etti

Sema Silkin Ün Depremzedeleri Ziyaret Etti

Milletvekili Ün, 6 Şubat Depremi'nin yıl dönümünde Kahramanmaraş ve Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti.

06.02.2025 17:58
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Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 6 Şubat Depremi'nin ikinci yıl dönümde Kahramanmaraş ve Hatay'ı ziyaret etti. Ebrar Sitesinde yakınlarını depremde kaybeden vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Ün, konteynerde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

Türkiye'de birçok ilin ve Denizli'nin birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını hatırlatan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 6 Şubat Depremi'nin ikinci yıl dönümünde Kahramanmaraş ve Hatay'ı ziyaret etti. 1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesinde yakınlarını kaybeden vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Ün, zorlu kış şartlarında konteynerde yaşayan vatandaşları ve mezarlığı da ziyaret etti.

11 ili etkileyen 6 Şubat Depremi'nin büyük acılar ve toplumsal hafızada derin izler bıraktığını ifade eden Milletvekili Ün, "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 04.17'de meydana gelen ve 11 çevre ili etkisi altına alarak birçok yıkıma ve can kaybına yol açan depremler, hepimizde derin bir yara açtı. Aynı gün ardı ardına Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen depremlerde resmi verilere göre yaklaşık 40 bin bina yıkılmış, 200 binden fazlası ağır hasar almış, 11 ilde 14 milyonu aşkın nüfusu doğrudan etkileyen bu yıkımın sonucunda 50 binin üzerinde yurttaşımız hayatını kaybetmiştir. Bu büyük felakette hayatını kaybeden yurttaşlarımızı saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Depremin ağır yaralarını sarmak için tüm vatandaşlarımız bir olmuş, herkes elinden geldiğince deprem bölgesine yardımda bulunmuş, arama ve enkaz kaldırma çalışmalarında görev almıştır. Devletimizde deprem bölgesinde üzerine düşeni yapmış, yapmaya da devam etmektedir. Elbette depremin yaralarının sarılması noktasında yapılanları takdir ediyoruz ancak yetersizliği de bu ziyaretler vesilesiyle daha net görüyoruz. Zorlu kış şartlarında ne yazık ki konteynerler artık hayatın normali olmuş. 6 Şubat Depremleri, etkilediği coğrafi alanın genişliği, nüfusun fazlalığı ve yıkımın boyutu itibariyle, yıllarca etkisini sürdürecek bir toplumsal travmaya sebep olmuştur. Ülkemizin depremselliği bilinen bir gerçektir. Yakın bir gelecekte de büyük depremler yaşayacağımız gerçeği bilimsel bir hakikattir. Tam olarak ne zaman ve nerede meydana geleceği bilinmese de bilimsel veriler ışığında deprem olaylarını öngörmek mümkündür. Büyük depremin yıl dönümünde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sema Silkin Ün Depremzedeleri Ziyaret Etti - Son Dakika

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