Şentop: Türkiye Kamu Diplomasisinde Önemli Merkez Olacak - Son Dakika
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Politika

Şentop: Türkiye Kamu Diplomasisinde Önemli Merkez Olacak

Şentop: Türkiye Kamu Diplomasisinde Önemli Merkez Olacak

Mustafa Şentop, Türkiye'nin kamu diplomasisini geliştirdiğini ve önemli bir rol oynayacağını belirtti.

19.04.2025 23:26
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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bu dönem, Türkiye'nin önemli karar verici merkezlerden biri olacağına inandığını söyledi.

Şentop, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisince Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kamu Diplomasisi Akademisi" programında, Türkiye'nin kamu diplomasisi anlamında önemli mesafeler aldığını belirterek, "Kamu diplomasisi dediğimiz şey aslında sadece devletten devlete bir diplomasi değil, toplumdan topluma bir diplomasi anlamına geliyor." dedi.

Türkiye'nin tarihi birikimi, tecrübesi ve kamu diplomasisindeki yerine dikkati çeken Şentop, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini vurguladı.

Bu dönem, Türkiye'nin önemli karar verici merkezlerden biri olacağına inandığını dile getiren Şentop, gençlere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Mustafa Şentop, daha sonra bir otelde düzenlenen programda, gazetecilerle sohbet etti.

Şentop, "Hukukun siyasetin emrine girdiği ve hukukun üstünlüğünün ortadan kalktığına ilişkin birtakım iddialar var. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Daha yeni bazı tanıklar dinleniyor. Sürecin içerisindeki insanlar dinleniyor. Ben çok yakından takip etmiyorum ama dışarıdan gördüğüm kadarıyla İstanbul Kongresi'nin de genel kongreyle bir alakası var."

Bunların şahsi görüşü olduğunun altını çizen Şentop, "O genel kongreyle ilgili bir karar verebilmek için İstanbul'un bir kararının oluşması lazım belki. Sürecin, 'Karar verelim, kayyum atayalım' gibi bir noktaya gelmediğini düşünüyorum henüz daha. Konuşulanlar spekülasyon tamamen, bu çok yanlış." diye konuştu.

Şentop, sosyal medya üzerinden politik gündeme ilişkin ortaya atılan iddialar hakkında da şunları kaydetti:

"Henüz daha sosyal medya işi pek oturmadı Türkiye'de. Kendine göre etik birtakım kurallarının olması lazım. Sosyal medyada bir şey yazarken önünde bilgisayar var, yalnız başına olduğunu düşünüyor herhalde insanlar, aklına geleni yazıyor. Fakat yazdığı şey herkesin içine çıkıyor, dünya görüyor. Birtakım hukuki düzenlemelerin daha olması lazım, sonuç verici olması lazım."

Cumhurbaşkanlığı seçimine 2,5-3 yıl daha olduğunu belirten Şentop, konuşmasına şöyle devam etti:

"Çıkıp, 'Ben adayım' diye ortalıkta dolaşmanın hukuki bir kıymeti yok. CHP'nin adayı, CHP'nin de adayı değil çünkü aday gösterme süreci söz konusu değil. Resmi olarak bir adaylık mevzu bahis değil. O yanlış. Hatta daha ileri gidiyor Sayın Özgür Özel, 'Cumhurbaşkanı adayımız ve bir sonraki Cumhurbaşkanımız' diyor. Ondan sonraki de bizim komşunun çocuğu, o da istiyor zaten, ondan sonra onu ilan edebiliriz. Ciddiyet lazım. Böyle bir şey olabilir mi?"

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Şentop: Türkiye Kamu Diplomasisinde Önemli Merkez Olacak - Son Dakika

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