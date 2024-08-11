Yeniden Refah\'lı başkanın yaptığı paylaşım başını yaktı

Beyler Beyi:

Parti ilçe başkanlığından alarak şunu söylemek istemiş. 1- Bu işler öyle senin söylediğin gibi ulu orta konuşarak olmaz. Her şeyin yeri ve zamanı var. 2- Senin üstünde il başkanı ve genel başkan yardımcıları ve genel başkan varken sana laf düşmez. Tüzük meselesi yani.