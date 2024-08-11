Yeniden Refah'lı başkanın yaptığı paylaşım başını yaktı - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah'lı başkanın yaptığı paylaşım başını yaktı

Yeniden Refah\'lı başkanın yaptığı paylaşım başını yaktı

Yeniden Refah Partisi İzmir Bergama İlçe Başkanı Yunus Ari, sosyal medya hesabından ''Şeriat için referandum istiyoruz'' paylaşımı yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fatih Erbakan'ı etiketledi. Ari, bu paylaşımını daha sonra kaldırdı ancak parti tarafından yapılan açıklamada, Ari'nin ''Parti tüzüğü ve disiplinine uymayan'' açıklamalarından dolayı görevden alındığı duyuruldu.

11.08.2024 09:08
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Yeniden Refah Partisi İzmir Bergama İlçe Başkanı Yunus Ari, "Şeriat için referandum istiyoruz" paylaşımı yaptı. Ari paylaşımını kaldırırken, Yeniden Refah Partisi ilçe başkanının görevden alındığı açıkladı.

"ŞERİAT İSTEYENLERİN OYU YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE"

Yeniden Refah Partisi İzmir Bergama İlçe Başkanı Yunus Ari X hesabından yaptığı paylaşımda "Şeriat için referandum istiyoruz. Şeriat isteyenlerin oyu yüzde 50'nin çok üzerinde" ifadelerini kullandı.

'Şeriat istiyoruz' paylaşımı yapan YRP ilçe başkanı görevden alındı

Ari paylaşımında partisinin genel başkanı Fatih Erbakan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da etiketledi. Paylaşımın altına çok sayıda tepki yorumu gelirken Ari daha sonra paylaşımını sildi.

'Şeriat istiyoruz' paylaşımı yapan YRP ilçe başkanı görevden alındı

Yeniden Refah Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada İlçe Başkanı Yunus Ari'nin "Parti tüzüğü ve disiplinine uymayan" açıklamalarından dolayı görevinden alındığı açıklandı.

YRP'nin bu hamlesi dikkat çekerken görevden alınan Yunus Ari'den konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

'Şeriat istiyoruz' paylaşımı yapan YRP ilçe başkanı görevden alındı

Yeniden Refah Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Erbakan, Sosyal Medya, Bergama, İzmir, Hukuk, 3.Sayfa, Toplum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah'lı başkanın yaptığı paylaşım başını yaktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • ferhat eser: sonuna kadar haklı Şeriat istiyoruz 82 79 Yanıtla
  • Serdar Dur: Müslüman şeriat ister. Parti ile olacak iş değil ama. 61 55 Yanıtla
  • Selami Karagülle: Ne kadar garip %90 ı Müslüman bir ülke de yaşıyoruz ama kur an ı kerimin hükmüyle amel edemiyoruz 61 39 Yanıtla
  • İlyas null: şeriat herkesin hakkı Müslüman olmanın gereğidir seriat 43 40 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Tüm partiler kapatılsın Reis yeterli 15 63 Yanıtla
  • Atilla levent: şeriatın kesdiği parmak acımaz 41 31 Yanıtla
  • muharrem Sarıtaş: Hak konuşan doğru konuşan dürüst siyaset yapan asla koltuk sevdalısı değildir. Olanlar malum. Söze. Ne hacet 35 28 Yanıtla
  • Emin ÖZMEN: Bu insanlığı dize getirmenin tek yolu şeriat 27 16 Yanıtla
  • erhan yazar: 1400 yilinda o halk ve ahlaki kurallar o yönde kanunlar yapilmasina musaitti adi seriatti..2024 yili teknoloji bilim caginda gencler erkekler kadinlar farkli jenerasyon olusmus simdi onlari 1400 yil onceki kanunlarla yargilamak cezalandirmak kesmek fln..yani pes.her zaman cagw uygun kanun ve yasalar yapilmalidir..ibadetini herkes yapabilir namazini kilabilir ama herşey yeniliğe göre olmak kaydiyla yasanilir belirlenir 17 20 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Parti ilçe başkanlığından alarak şunu söylemek istemiş. 1- Bu işler öyle senin söylediğin gibi ulu orta konuşarak olmaz. Her şeyin yeri ve zamanı var. 2- Senin üstünde il başkanı ve genel başkan yardımcıları ve genel başkan varken sana laf düşmez. Tüzük meselesi yani. 18 12 Yanıtla
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