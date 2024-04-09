Şeyma Döğücü "Jakuzi" krizi sonrası belediyeye heyet gönderiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Şeyma Döğücü "Jakuzi" krizi sonrası belediyeye heyet gönderiyor

Şeyma Döğücü "Jakuzi" krizi sonrası belediyeye heyet gönderiyor

Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, başkanlık katında jakuzi bulunduğuna dair iddialara ilişkin tv100'e özel açıklamalarda bulundu. Döğücü, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, itibarının zedelendiğini ve hakkını helal etmediğini söyledi. Ayrıca, lüks ve şatafatla işlerinin olmadığını vurgulayan Döğücü, vatandaşların kendisi hakkında bilgi almak için Sancaktepe'ye gitmelerini önerdi.

09.04.2024 09:03  Güncelleme: 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, başkanlık katında jakuzi bulunduğuna dair iddialara ilişkin tv100'e özel açıklamalarda bulundu.

"BENİM İTİBARIMLA OYNADILAR"

Şeyma Döğücü'nün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İnternetten alınmış jakuziyi paylaşarak bizim başkanlık katında jakuzi yaptırdığımızı söylediler. Buna herkesi o kadar inandırdılar ki benim itibarımla oynadılar. Hakkımı helal etmiyorum. Beni çok üzdüler.

"BİZİM LÜKSLE İŞİMİZ OLMAZ"

Öyle bir şey olması mümkün değil. Buna nasıl inanıyor insanlar bunu da hayretlerle karşıladım. Bizim şatafatla, lüksle işimiz olmaz. Biz vatandaşımızın her daim yanındayız. Sancaktepe'ye gitsinler oradaki tüm insanlara sorsunlar. Benim nasıl bir başkan olduğumu görsünler."

Şeyma Döğücü, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Şeyma Döğücü 'Jakuzi' krizi sonrası belediyeye heyet gönderiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Roman vatandaşlarla iftarda buluştu
    09:17 Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Roman vatandaşlarla iftarda buluştu

    Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Polisevinde düzenlenen iftar programında Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Soytürk, iftar sonrası Roman vatandaşlarla sohbet etti ve doğum günü olan Eyüp Sürücüler'e pasta kesilerek doğum günü kutlandı. Programa, Valilik yetkilileri ve Roman dernekleri başkanları da katıldı.

  • Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı
    09:10 Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

    Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı dolayısıyla Kırklareli Polisevinde düzenlenen programda, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı. Ekici, emniyet teşkilatına teşekkür ederek, vatan uğruna canlarını seve seve vermeye hazır olduklarını belirtti. Dua okunduktan sonra oruçlar açıldı.

  • Koltuğuna talip 4 isim var! Akşener'in kimi destekleyeceği belli oldu
    08:51 Koltuğuna talip 4 isim var! Akşener'in kimi destekleyeceği belli oldu

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün yaptığı açıklama ile 27 Nisan'da düzenlenecek kurultayda aday olmayacağını açıkladı. Bu gelişme sonrası Akşener'in koltuğuna talip isimler de tek tek ortaya çıkmaya başladı. Süreci yakından takip eden Akşener'in kongrede Müsavat Dervişoğlu'nu destekleyeceği gelen bilgiler arasında...

  • İYİ Parti Eski Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, genel başkanlık için aday olmayacağını duyurdu
    08:23 İYİ Parti Eski Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, genel başkanlık için aday olmayacağını duyurdu

    İYİ Parti'nin eski Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, genel başkanlık için aday olmayacağını ve mevcut adaylardan hiçbirine koşulsuz destek vermeyeceğini belirtti. Yılmaz, başarısız seçim sonuçlarının mevcut yönetim anlayışı ve kurumsal zaafiyetlerden kaynaklandığını dile getirdi ve genel başkanın görevinden ayrılmasının sorunları ortadan kaldırmayacağını ifade etti.


09:01 Ticaret Bakanlığı, 54 ürün grubunda İsrail’e ihracatı kısıtladı Ticaret Bakanlığı, 54 ürün grubunda İsrail'e ihracatı kısıtladı
08:51 Koltuğuna talip 4 isim var Akşener’in kimi destekleyeceği belli oldu Koltuğuna talip 4 isim var! Akşener'in kimi destekleyeceği belli oldu
22:16 Mersin’de 3 kişilik aileyi yakarak öldüren katil zanlısı cezaevinde canına kıydı Mersin'de 3 kişilik aileyi yakarak öldüren katil zanlısı cezaevinde canına kıydı
21:33 TFF, seçimlerin 18 Temmuz’da yapılacağını resmen açıkladı TFF, seçimlerin 18 Temmuz'da yapılacağını resmen açıkladı
19:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YSK’nın Hatay kararına ilk açıklama: Mehmet kardeşimiz kesin kararla seçimi kazanmış oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YSK'nın Hatay kararına ilk açıklama: Mehmet kardeşimiz kesin kararla seçimi kazanmış oldu
08:38 Avrupa Yakası yeniden mi çekilecek Gülse Birsel’den yalanlama geldi Avrupa Yakası yeniden mi çekilecek? Gülse Birsel'den yalanlama geldi
08:23 İYİ Parti Eski Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, genel başkanlık için aday olmayacağını duyurdu İYİ Parti Eski Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, genel başkanlık için aday olmayacağını duyurdu
07:59 İzmir’de kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldü İzmir'de kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldü
07:40 Hamilelik heyecanı yaşayan Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı Hamilelik heyecanı yaşayan Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı
23:47 Beylikdüzü’nde bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı Beylikdüzü'nde bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı
23:05 Güngören’de sürücülerin baltalı kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı Güngören'de sürücülerin baltalı kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı
22:50 Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu
21:23 CHP’den, ameliyat olan Genel Başkan Özel’in sağlık durumuna ilişkin açıklama CHP'den, ameliyat olan Genel Başkan Özel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
19:17 Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail’e yönelik tedbir kararları alındı Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e yönelik tedbir kararları alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 09:22:28. #1.13#
SON DAKİKA: Şeyma Döğücü "Jakuzi" krizi sonrası belediyeye heyet gönderiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement