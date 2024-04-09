Şeyma Döğücü "Jakuzi" krizi sonrası belediyeye heyet gönderiyor

Politika

Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, başkanlık katında jakuzi bulunduğuna dair iddialara ilişkin tv100'e özel açıklamalarda bulundu.

"BENİM İTİBARIMLA OYNADILAR"

Şeyma Döğücü'nün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İnternetten alınmış jakuziyi paylaşarak bizim başkanlık katında jakuzi yaptırdığımızı söylediler. Buna herkesi o kadar inandırdılar ki benim itibarımla oynadılar. Hakkımı helal etmiyorum. Beni çok üzdüler.

"BİZİM LÜKSLE İŞİMİZ OLMAZ"

Öyle bir şey olması mümkün değil. Buna nasıl inanıyor insanlar bunu da hayretlerle karşıladım. Bizim şatafatla, lüksle işimiz olmaz. Biz vatandaşımızın her daim yanındayız. Sancaktepe'ye gitsinler oradaki tüm insanlara sorsunlar. Benim nasıl bir başkan olduğumu görsünler."