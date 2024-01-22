DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Başak Demirtaş\'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına ilişkin açıklamalarını değerlendirdi

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına dair açıklamalarına ilişkin, "Sayın Başak Demirtaş'ın adaylık için başvurması, bizi sevindirici bir şey. Biz, bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz, ama tabii ki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacaktır." dedi.

Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

DEM Parti'nin yerel seçim öncesi aday adayları arasında yaptığı ön seçimin, kayyum rejimine karşı önemli bir tepki olduğunu söyleyen Temelli, "Umarım bu tabloyu Ankara, diğer partiler iyi izlemiştir ve gerekli dersleri çıkartılar." diye konuştu.

Sezai Temelli, Türkiye'nin giderek hukuk ve adaletten uzaklaştığını savunarak, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Gezi Parkı davası hükümlüsü TİP Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararını eleştirdi.

Anayasa Mahkemesinin, Anayasa'nın gereğini yerine getirdiğini, bu kararın tartışılamayacağını dile getiren Temelli, "Anayasa Mahkemesinin karalarına herkes uymakla yükümlüdür. Anayasayı beğenmeyebilirsiniz, değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu Meclisin görevidir, bu toplumun mutabakatla sağlayacağı bir şeydir. Herhangi bir mahkemenin kalkıp bu konuda hüküm kurması mümkün değildir, anlamlı da değildir." görüşünü paylaştı.

Temelli, "Türkiye'de yargı bağımsız değil. Yargı fazlasıyla bağımlı, taraflı, siyasallaşmış durumdadır. Buna derhal son vermemiz gerekiyor. Buna son vermediğimiz sürece adalet sistemindeki bu çöküş ülkeyi çok büyük felaketlere sürüklemeye devam edecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ayakta tutmak uğruna adalet sisteminin çökertilmesi, ülkedeki sorunların kaynağını oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Ekonomi politikalarına dair eleştirilerde bulunarak Merkez Bankasının özerk ve denetime açık olması gerektiğini belirten Temelli, "Oysa bizim Merkez Bankamız bir tarafıyla siyasete, bir tarafıyla da uluslararası finansa bağlı. Dolayısıyla Merkez Bankasının başına gelen insanlar da liyakatle değil atama aklıyla geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bir bütçe faciasıyla karşı karşıya bulunulduğunu ileri süren Temelli, 2023'te bütçe açığının 1,4 trilyon lira olduğunu, 2024 yılı bütçe açığı tahmininin ise 2,7 trilyon liraya çıktığını söyledi. Temelli, hazırlanan bütçenin yıl sonunu görmeyeceğini ve yine ek bütçe yapılması gerekeceğini savundu.

Emekli maaşı eleştirisi

Temelli, TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülmesi beklenen çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifiyle de işsiz kalanlara destek amaçlı oluşturulmuş fonun, işverene desteğe dönüştürüleceğini dile getirdi.

Teklifle en düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılacağını anımsatan Temelli, "Açlık sınırı 15 bin lira, yoksulluk sınırı neredeyse 50 bin lira. Emekli maaşının en az 10 bin lira olması, 6 milyon emeklinin açlık sınırının çok altında bir maaşla yaşamaya mahkum edilmesinden başka bir şey değil." sözlerini sarf etti.

Bir gazetecinin, DEM Parti ve CHP'nin, İstanbul'da işbirliği yapıp yapmayacağını sorması üzerine Temelli, bütün ihtimallerin değerlendirildiğini, güç birliğiyle kazanılabilecek yerler üzerinde bir çalışma olabileceğini ve bunların kamuoyuna açıklanacağını aktardı.

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın "parti uygun görürse İstanbul'dan aday olabileceği" yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine de Temelli, "Sayın Başak Demirtaş'ın adaylık için başvurması, bizi sevindirici bir şey. Biz, bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz, ama tabii ki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacaktır." diye konuştu.