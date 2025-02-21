Shiri Bibas'ın Cenazesi Yanlış Teslim Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Shiri Bibas'ın Cenazesi Yanlış Teslim Edildi

Geniş Video İzle

İsrail ordusu, teslim edilen cenazenin Shiri Bibas'a ait olmadığını açıkladı, Hamas ise iade talep etti.

21.02.2025 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu tarafından Hamas'ın dün Gazze'den teslim ettiği dört rehine cenazesi arasında İsrailli esir Şiri Bibas'ın bulunmadığı açıklandı.

KİMLİK TESPİTİNDE ORTAYA ÇIKTI

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, teslim edilen dört cenazeden ikisinin Şiri'nin küçük oğulları Kfir (1) ve Ariel (5) olduğunu duyurdu. Ancak İsrail ordusu, kimlik tespiti sırasında iki çocuğun annesi Şiri Bibas olduğu belirtilerek teslim edilen cenazenin Şiri Bibas'a ait olmadığını ve diğer esirlerle eşleşmediğini ve bu durumun ateşkes anlaşmasının ağır ihlali olduğunu ifade etti. İsrail ordusu diğer cenazenin ise Hamas'ın elindeki başka bir esir olan Oded Lifshitz'e ait olduğunu doğruladı. İsrail Ordusu, yarın altı rehinenin daha serbest bırakılması planlarında bir değişiklik beklenmediğini de belirtti.

Hamas yanlış cenaze verdi, Netanyahu çıldırdı: Bedelini ödeyecek

NETANYAHU: BEDELİNİ ÖDEMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise bugün yaptığı açıklamada, Shiri Bibas'a ait olduğu belirtilen cenazenin kimliğinin doğrulanamadığını duyurdu. IDF'nin ardından bir açıklama da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan geldi.

Netanyahu, Shiri'nin cesedinin diğer esirlerle birlikte evine getirilmesi için kararlılıkla hareket edeceklerini kaydederek, "Hamas'ın anlaşmanın bu acımasız ve kötü ihlalinin, Bibas'ın cenazesinin yanlış teslim edilmesinin bedelini tam olarak ödemesini sağlayacağız" dedi.

Netanyahu, Hamas'ı 7 Ekim 2023'te iki oğlu ve eşi Yarden ile birlikte kaçırılan Shiri Bibas'ın yerine Filistinli bir kadının cesedini tabuta koyarak alaycı bir şekilde hareket etmekle suçladı.

Hamas yanlış cenaze verdi, Netanyahu çıldırdı: Bedelini ödeyecek

HAMAS: CENAZENİN İADESİNİ TALERP EDİYORUZ

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Biz Hamas olarak tüm yükümlülüklerimize olan tam bağlılığımızı vurguluyoruz. Bunu son birkaç gündeki davranışlarımızla da kanıtladık. Arabulucu kardeşlerden İsrail'in iddialarını aldık, bu iddiaları çok ciddi bir şekilde inceleyeceğiz ve sonuçlarını da açık bir şekilde duyuracağız" ifadeleri kullanıldı.

"FİLİSTİNLİLERLE KARIŞMIŞ OLABİLİR"

Shiri Bibas'ın cansız bedeninin İsrail'in saldırısı sırasında aynı noktada hayatını kaybeden Filistinlilerle karışmış olabileceği belirtilerek, "Ailenin diğer Filistinlilerle birlikte bulunduğu yerin işgal güçleri tarafından bombalanması sonucu cesetlerde karışma olabileceği ihtimaline dikkat çekiyoruz. Tarafımızca yapılan incelemenin sonuçlarını arabulucu kardeşlere bildireceğiz. Aynı zamanda işgalcilerin, bombardımanda öldürülen Filistinli bir kadına ait olduğunu iddia ettikleri cenazenin iadesini talep ediyoruz" denildi.

Shiri Bibas\'ın Cenazesi Yanlış Teslim Edildi
Kaynak: İHA

Binyamin Netanyahu, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Shiri Bibas'ın Cenazesi Yanlış Teslim Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Osman Koca:
    adam şeytan ..o nedenle ne yapılsa boş.illa saldıracak 9 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:02 Canlı anlatım İkinci gol geldi Canlı anlatım! İkinci gol geldi
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
06:29 Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular
03:46 Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti
03:46 Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk’a altın elektrikli testere Bakın ne için kullanacak Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak
01:11 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:48 Meksika’dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 20:48:02. #1.12#
SON DAKİKA: Shiri Bibas'ın Cenazesi Yanlış Teslim Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.