İYİ Parti'den ayrılan Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu seçilirse parti kuracağını açıkladı - Son Dakika
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İYİ Parti'den ayrılan Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu seçilirse parti kuracağını açıkladı

09.05.2023 11:51

İYİ Parti'den olaylı bir şekilde istifa eden ve uzun süredir sessizliğe gömülen Yavuz Ağıralioğlu, seçime günler kala çok konuşulacak bir çıkışa imza attı. Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları üzerinden İYİ Parti'ye yüklenen Ağıralioğlu, "Kemal Bey kazanırsa, bu kazancın siyaset kulvarını sıkıştıracağını düşünüyorum. O yüzden bir sonraki seçim, erkene alınmak zorunda kalacaktır. Kemal Bey kazanırsa hemen parti kurmak zorunda kalabilirim" dedi.

Geçtiğimiz aylarda Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak olaylı bir şekilde İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HEMEN PARTİ KURMAK ZORUNDA KALABİLİRİM"

ASAD Platformu'na konuk olan Ağıralioğlu, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala önemli mesajlar verdi. Ağıralioğlu, "Tayyip Bey kazanırsa başka, Kemal Bey kazanırsa başka... Kemal Bey kazanırsa, bu kazancın siyaset kulvarını sıkıştıracağını düşünüyorum. O yüzden bir sonraki seçim, erkene alınmak zorunda kalacaktır. Kemal Bey kazanırsa hemen parti kurmak zorunda kalabilirim." ifadelerini kullandı.

"BUNLAR OTURDU, KONUŞTU BELLİ Kİ"

Ağıralioğlu, açıklamalarına şöyle devam etti: "İktidar değişikliği yapmak isteyenlerin, çocuklarımızın katillerinden medet ummaları utanç vericidir. Bu kadar hatası olan bir iktidara karşı memleketin tamamını sarıp sarmalayacak bir muhalefet yoksulluğu utanç vericidir. Bakın, Kandil'den açıklama geliyor: Faşizme karşı omuz omuza... İYİ Parti'den bekliyorum ki bir şeyler desinler. 'Çatışmasızlık' ilan etmiş PKK. Neymiş? Sürece zeval gelmesinmiş... Süreç dedikleri şey de Kemal Bey'in adaylığı... Bunlar oturdu, konuştu belli ki.. HDP diyelim ki ikinci turda Erdoğan ile görüşme kararı aldı. Erdoğan'dan bakanlık ister, karşılık ister. Ama Kemal Bey'den devlet istiyorlar. Kendi devletlerine teminat istiyorlar.

YORUMLAR (3)
  • Bulent Cebeci: Senden bi cacık olmaz ismini kimse hatırlamaz Cevap Yaz 99 38 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Kemal kazanırsa gelir elini öpersin Cevap Yaz 94 77 Yayından Kaldır
  • Azat Deniz: Sulandırılmış yoğurt gibi kabak tadı verdin artık Bi git Cevap Yaz 140 100 Yayından Kaldır
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Yavuz Ağıralioğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti'den ayrılan Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu seçilirse parti kuracağını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti'den ayrılan Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu seçilirse parti kuracağını açıkladı - Son Dakika
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