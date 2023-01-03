Sözünün eri çıktı! "Belediyede torpilsiz kimse olmaz" diyen Özcan, dayısının oğlunu yardımcısı yaptı - Son Dakika
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Sözünün eri çıktı! "Belediyede torpilsiz kimse olmaz" diyen Özcan, dayısının oğlunu yardımcısı yaptı

03.01.2023 17:37

Sık sık sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kuzenini belediye başkan yardımcısı olarak atadı. Kamuoyunda tartışma yaratan karar sonrası akıllara Özcan'ın daha önce yaptığı "Belediyede torpilsiz kimse olmaz. Torpili olmayan biri hiçbir belediyede başlayamaz." açıklaması geldi.

Geçtiğimiz günlerde, "Belediye kadroları nasıl kuruluyor?" sorusuna verdiği "Belediyede torpilsiz kimse olmaz. Torpili olmayan biri hiçbir belediyede başlayamaz." yanıtıyla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kuzeniyle ilgili çok konuşulacak bir karar aldı.

"DAYIMIN OĞLU OLMASININ BİR ALAKASI YOK"

Özcan, kuzeninin AK Parti döneminde belediyeye girdiğini belirterek "Toplu taşımanın başındaydı. Yıllarca bunu başarıyla yürütmüştü. Benim dönemimde de Destek Hizmetleri Müdürü oldu. Tarafımdan başarı ödüllendirilir. O göreve getirilmesinde benim dayımın oğlu olmasının bir alakası yok" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİLİ İSMİN YERİNE GÖREVE GELDİ

İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yılmaz, belediye başkanlığı görevinden iş yoğunluğunu gerekçe göstererek istifa etti. Ahmet Yılmaz'ın yerine, Tanju Özcan tarafından 2021 Haziran ayından bu yana Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevini yürüten dayısının oğlu Sedat Gülener, Bolu Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Sözünün eri çıktı! 'Belediyede torpilsiz kimse olmaz' diyen Özcan, dayısının oğlunu yardımcısı yaptı

TANJU ÖZCAN'LA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Sedat Gülener sosyal medya hesabından yeni göreviyle ilgili yaptığı paylaşıma " Türkiye'nin en başarılı başkanının yardımcısı olarak atamam gerçekleşmiştir. Beni bu göreve layık gören çok kıymetli Başkanım Sayın Tanju Özcan'a teşekkürlerimi sunarım. Her şey Bolu için" notunu düştü.

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Bolu Belediyesi, Tanju Özcan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sözünün eri çıktı! 'Belediyede torpilsiz kimse olmaz' diyen Özcan, dayısının oğlunu yardımcısı yaptı - Son Dakika


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