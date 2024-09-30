Sinan Ateş'in annesinden Bahçeli için olay sözler! "Oğlumun katili onlar" deyip 4 isim sıraladı - Son Dakika
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Politika

Sinan Ateş'in annesinden Bahçeli için olay sözler! "Oğlumun katili onlar" deyip 4 isim sıraladı

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin görülen davanın duruşmasında konuşan anne Saniye Ateş "Devlet Bahçeli'ye hakkımı helal etmiyorum. Ona saygı da duymuyorum. Benim oğlumun katili İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın, Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım'dır. Korktular benim oğlumdan, genel başkan olacak diye, benim oğlumun öyle bir amacı yoktu" ifadelerini kullandı.

30.09.2024 13:45  Güncelleme: 14:14
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Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Ateş'in öldürülmesine ilişkin 12'si tutuklu toplam 22 sanığın yargılanmasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam ediliyor.

Duruşmayı takip etmek için CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, CHP milletvekilleri Deniz Demir ve Mahir Polat, İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır da salonda hazır bulundu.

İLK OLARAK EŞİ AYŞE ATEŞ KONUŞTU

Mahkeme tevsii tahkikat taleplerini reddetti. Aranın ardından ilk olarak duruşmada Ayşe Ateş söz aldı. Ayşe Ateş, "Benim öldürülen kocamın davası devam ediyor. Sayın mahkemede esas itibari ile Türk milleti adına karar verir. Yani Cumhuriyetimiz ve milletimiz adına yetkili makamların karşısındayız. Devletimizin ayakta kalması milletimizin birlik ve barışı ve adaletin tecellisi her şeyden önemlidir. Başkalarının ölmemesi, başka insanların suçlu olmaması için sabırla, acıyla adaletin gerçekleşmesi gerekir. Bir kez daha başka keşkeler dememek için hakkaniyetli, hukuka uygun adaletin sağlanması en büyük arzumdur. Dünyadaki hiçbir şey insanın yaşaması ve huzur ve mutluluk içinde Rabbine kavuşmasından daha önemli değildir. Ne mal ne makam ne hırs sahiplerine bir şey kazandırmamıştır. Aleyhimize olanları reddediyor ve mahkemenin vicdanıyla adaletiyle hukuka kanuna uygun karar vermesini saygıyla arz ve talep ediyorum" dedi.

"OĞLUMUN KATİLLERİ DIŞARIDA, BUNLAR PARA İÇİN YAPTILAR BUNU"

Ayşe Ateş'in ardından Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş konuştu. Ateş, "Bunların yüzünü bile görmek istemiyorum. Cenabı Allah'a havale ediyorum bunları. Devlet Bahçeli'ye hakkımı helal etmiyorum. Ona saygı da duymuyorum. Benim oğlumun katili İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın, Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım'dır. Korktular benim oğlumdan, genel başkan olacak diye, benim oğlumun öyle bir amacı yoktu. Bundan sonraki hayatları öyle bir zehir olsun ki analarının babalarının yüzüne bakamasınlar. Bizi yaktığı yerlerden yansınlar aynı şekilde. Tekrar ediyorum benim oğlumun katilleri dışarıda, bunlar para için yaptılar bunu. Benim oğluma vurulan kurşundan çok beni hiçbir şey acıtmaz. Onlara bu parayı verip, benim oğlumu öldürenler dışarıda benim oğlumun katillerini söylesinler ondan sonra diyeyim ki ben de 'Tamam siz para için yaptınız.' Benim iki senedir başım yastık görmedi. Buradaki herkes görecek benim oğlumun katillerinin nerede olduğunu, ben şimdi dile getirmek istemiyorum Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullandı. Saniye Ateş beyanda bulunurken "Amin" diyen kişi mahkeme başkanının talimatıyla tutanak tutularak dışarı çıkartıldı.

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Sinan Ateş ailesinin avukatlarından Onur Altundaş da "Bu yargılama öyle bir sonuçlanmalıdır ki bir daha kimse başkentin ortasında birini öldürmeye cesaret edemesin, tetikçiyi kaçırmaya cesaret edemesin. Kimse katili saklamaya cesaret edememeli" dedi. Duruşmaya saat 14.00'a kadar ara verildi.

Sinan Ateş\'in annesinden Bahçeli için olay sözler! "Oğlumun katili onlar" deyip 4 isim sıraladı

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Son Dakika Politika Sinan Ateş'in annesinden Bahçeli için olay sözler! 'Oğlumun katili onlar' deyip 4 isim sıraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Ferudun Ozmen:
    Sinan Ateş in annesinin söylediği her cümlenin altına imzamı atarım.. Devlet Bahçeli partide kim genel başkanlığa adaylığını koysa saçma sapan iftiralarla partiden ihraç etti.. İyi parti zafer partisi ihraç ettiği eski üyelerle dolu.. Bırak git artık kendine hayrın yok ülkeye mi olacak eskiden bi duruşun vardı oda koltuk sevdan yüzünden bitti... Bırak siyaseti yine sevdalın Erdoğana çiçek gönderirsin methiyeler düzersin merak etme. 160 20 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Teyzem boş konuşmuş Ben adayım diyen hangi kişi öldürüldü şimdiye kadar 22 100 Yanıtla
  • Ahmet eren Kacmaz:
    TEYZE BU İSİMLERİ SANA KÜM FISILDADI. BİRDE SİNAN BEYİN EŞİNİN BU KADAR MAL ARTIŞI ARAŞTIRMALISIN 23 92 Yanıtla
  • Kubilay Turkyilmaz:
    Siyasi Partileri kendi babalarinin malı gibi görup istedikleri gibi at kosturuyorlar ve bundanda nemalaniyorlar. Ülkemizde siyasi parti üyeliği ve siyasetci adeta menfaat alanına dönmüş ülkenin nimetleri kendi menfaatlerinin bir alanı olarak görülüyor . Buda tek bir şeye sebebiyet veriyor saygisi ve değeri olmayan siyaset alanı yolda gördüğümde sırtımı döneceğim hiçbir değeri olmayan kişiler 110 5 Yanıtla
  • 7 İphone:
    Devlet bahçeli neden bırakmaz ya yşayan ölğ adam 94 13 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Amin 73 9 Yanıtla
  • soner yavuz:
    rahmetli ALPARSLAN TÜRKEŞ yaşaydı bu çeteleri partinin etrafında bile dolaştırmazdı parti binasının kapısına bile yaklaşamazdı bunlar sahte milliyetçi ülkücüler gerçek ülkücü milliyetçiler partiden koptular kimisi CHP de siyaset yapıyor kimisi DEMOKRAT PARTİDE kimiside başka partilerde artık bu ülkede herşey bazıları için ne yazıkki olmayan düşünceleri bile çürümüş kokuşmuş. 57 7 Yanıtla
  • Ayhan Yılmaz:
    MHP diye bir parti mi kaldı ! Nerde Alparslan Türkeş zamanı , nerde şimdiki zaman 45 6 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Bahçeliyan ne der bu işe 12 4 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    peki hanımefendi bu saydığımız isimler birinden icazet almadan, onay almadan veya danışmadan bu işi tapabilirmi? çıkarın agzinizdaki baklayi açıkça söyleyin . 5 6 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sinan Ateş'in annesinden Bahçeli için olay sözler! "Oğlumun katili onlar" deyip 4 isim sıraladı - Son Dakika
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