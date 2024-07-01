Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: 'Hedefimize sadece suçlular var, adil bir şekilde yargılanmalarından başka talebimiz bulunmamaktadır' - Son Dakika
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Politika

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: 'Hedefimize sadece suçlular var, adil bir şekilde yargılanmalarından başka talebimiz bulunmamaktadır'

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülecek olan duruşmanın başlayacağını ifade eden Ayşe Ateş, suçluların adil bir şekilde yargılanmasından başka bir taleplerinin olmadığını belirtti. Ayrıca, tehditler üzerine yaklaşık bir buçuk aydır koruma talebinde bulunduğunu ve yoğun güvenlik altında yaşadığını dile getirdi.

01.07.2024 18:53
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Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: "Hedefimize sadece suçlular var, adil bir şekilde yargılanmalarından başka talebimiz bulunmamaktadır"

"Bu milletin akıl ve vicdan sahibi ferdi bizim yanımızda"

Ateş, tehditler üzerine yaklaşık bir buçuk aydır koruma talebinde bulunduğunu ve yoğun güvenlik altında yaşadığını dile getirdi

ANKARA - Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülecek olan duruşmanın başlayacağını ifade etti.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 şüphelinin yargılanmasına, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda başlanacak. Duruşma öncesi Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ateş "Bizim buradan beklentimiz ve isteğimiz, ayrılan dosyadaki 17 kişi hakkında gerekli işlemlerin hızlı bir şekilde yapılması ve dosyamıza eklenmesidir. İddianamedeki boşlukların tamamlanarak yeni ve doğru bir iddianamenin yazılması ve yargılamanın hızlı bir şekilde yapılmasıdır. Hedefimize sadece suçlular var, sadece suçluların adil bir şekilde yargılanmasından başka hiçbir talebimiz bulunmamaktadır" dedi.

"Ben bugüne kadar elimdeki somut delillere, bilgi ve belgelere dayanarak konuştum"

Bir gazeteci tarafından Sinan Ateş'in Mersin'de yapılan bazı ticari bilgileri toplayarak istihbarat yetkilerine teslim ettiğine dair iddiaları soruması üzerine Ateş, "Bahsedilen durum iddialardan ibaret. Ben bugüne kadar elimdeki somut delillere, bilgi ve belgelere dayanarak konuştum. Bugünden sonra da öyle konuşacağım. Eğer bir gün o konuyla alakalı somut bir bilgi ve belge elimize ulaşırsa, o gün onunla alakalı da yorumumu söyleyeceğim ama şu an için böyle bir şey mevcut değil. Ancak Mersin olayı tabii ki de bizim olayımızın öncüsü, oradan başlayarak onun da değerlendirilerek oradaki ifadelerin de gerekli ifadelerin de alınarak dosyaya konulması ve hep birlikte işlem görmesi gerektiğini ben mahkeme heyetine ileteceğim" cevabını verdi.

Tehditler üzerine yaklaşık bir buçuk aydır koruma talebinde bulunduğunu ve yoğun güvenlik altında yaşadığını dile getirdi.

"Bu milletin akıl ve vicdan sahibi ferdi bizim yanımızda"

Bir gazetecinin aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu bazı siyasi isimlerin mahkemeyi takip edeceklerinin sorulması üzerine Ateş, şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi parti Genel Başkanları ve onların arkasındaki kamuoyu da tıpkı sizler gibi bizi yalnız bırakmadı. Bu milletin akıl ve vicdan sahibi ferdi bizim yanımızda. Hepsine çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: 'Hedefimize sadece suçlular var, adil bir şekilde yargılanmalarından başka talebimiz bulunmamaktadır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: 'Hedefimize sadece suçlular var, adil bir şekilde yargılanmalarından başka talebimiz bulunmamaktadır' - Son Dakika
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