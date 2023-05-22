Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kimi destekleyeceğini saat 17.00'de açıklayacak - Son Dakika
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Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kimi destekleyeceğini saat 17.00'de açıklayacak

22.05.2023 07:19

Cumhurbaşkanı seçimleri ikinci turunda kimi destekleyeceği merak konusu olan Sinan Oğan'ın kararını duyuracağı saat belli oldu. Oğan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu saat 17.00'da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız." dedi.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50+1 çoğunluğu sağlayamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.52, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17 oy aldı.

OĞAN KİMİ DESTEKLEYECEK?

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci turda yarışacak adaylar olurken, Sinan Oğan da kritik bir konuma geldi. ATA İttifakı ve Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği merak konusu olurken, beklenen açıklama geldi.

KARARINI BASIN TOPLANTISI İLE DUYURACAK

Twitter hesabından açıklama yapan Sinan Oğan, kararını bugün düzenleyecekleri basın toplantısı ile duyuracağını belirtti. Oğan şunları söyledi: "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00'da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip, bunu Türk milletinin aziz evlatları ile paylaşmış olacağız. Kararımızı herhangi bir saikle değil, Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını, ayrıca meselelere farklı beklentiler ile değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz."

OĞAN, ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan Sinan Oğan, önceki gün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Oğan görüşmenin ardından, "İki liderle de görüştük. Henüz bir karar vermedik. Kararımızı pazartesi günü açıklayacağız" açıklaması yapmıştı.

Ayrıca ittifakın bileşenlerinden Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'den dikkat çekici bir açıklama geldi. Bir önceki gün yaptığı açıklamada, "Zafer Partisi adına konuşamam ama biz ehveni şer de olsa gönlümüz Millet İttifakı'ndan yana" diyerek Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini belirten Vecdet Öz, ATA İttifakı'nın sona erdiğini belirtti.

"ATA İTTİFAKI RESMEN SONA ERMİŞTİR"

Öz şu şekilde konuştu: "İttifak biliyorsunuz; seçimle birlikte başlar, seçim bittiğinde nihayetlenir. İkinci tura kalmışsanız devam eder. ATA İttifakı resmen sona ermiştir. Nezaketen birbirimize sorduk. Ümit Hoca'nın alacağı karara saygı duyarım. Sinan Oğan bey de bir oy almıştır, dilediği şekilde hareket edebilir. Saygı duyarız."

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2. turda kimi destekleyecekleri merak edilen ATA İttifakı ile ilgili 2 bomba kulis 2. turda kimi destekleyecekleri merak edilen ATA İttifakı ile ilgili 2 bomba kulis

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Son Dakika Politika Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kimi destekleyeceğini saat 17.00'de açıklayacak - Son Dakika


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