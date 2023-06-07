Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı ziyaret eden Sinan Oğan'a bir fotoğraf üzerinden sosyal medyadan yorum üzerine yorum yağdı!

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Son dönemlerde isminden sıklıkla söz ettiren siyasi figürlerden biri olan Sinan Oğan, son olarak yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaretindeki fotoğraflarla gündem oldu.

"ATATÜRK" DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Ziyaret esnasında çekilen fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Cevdet Yılmaz'ın gönderisini alıntılayan Oğan, "Nazik kabulünüz için biz teşekkür ederiz" notunu düştü. Ancak paylaşılan fotoğraf karelerinde Atatürk portresinin olmayışı bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

"GÖZLER ATATÜRK PORTRESİ ARADI"

Gönderinin altına "Atatürk portresi de odanın bir yerindedir umarım", "Gözler Atatürk portresi aradı", "Atatürk fotoğrafı nerede?", "Planın içinde Atatürk'ün değil de Erdoğan'ın resminin olduğu bir ortamda oturmak da var mıydı?" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte o yorumlardan bazıları;