Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı ziyaret eden Sinan Oğan'a bir fotoğraf üzerinden sosyal medyadan yorum üzerine yorum yağdı! - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı ziyaret eden Sinan Oğan'a bir fotoğraf üzerinden sosyal medyadan yorum üzerine yorum yağdı!

07.06.2023 17:09

Siyasi figür Sinan Oğan'ın yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyareti sırasında çekilen fotoğraflarda Atatürk portresinin olmayışı sosyal medyada tartışma yarattı.

Son dönemlerde isminden sıklıkla söz ettiren siyasi figürlerden biri olan Sinan Oğan, son olarak yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaretindeki fotoğraflarla gündem oldu.

Cevdet Yılmaz'ı ziyaret eden Sinan Oğan'ı fotoğraftaki bir detay yüzünden yerden yere vuruyorlar

"ATATÜRK" DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Ziyaret esnasında çekilen fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Cevdet Yılmaz'ın gönderisini alıntılayan Oğan, "Nazik kabulünüz için biz teşekkür ederiz" notunu düştü. Ancak paylaşılan fotoğraf karelerinde Atatürk portresinin olmayışı bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Cevdet Yılmaz'ı ziyaret eden Sinan Oğan'ı fotoğraftaki bir detay yüzünden yerden yere vuruyorlar

"GÖZLER ATATÜRK PORTRESİ ARADI"

Gönderinin altına "Atatürk portresi de odanın bir yerindedir umarım", "Gözler Atatürk portresi aradı", "Atatürk fotoğrafı nerede?", "Planın içinde Atatürk'ün değil de Erdoğan'ın resminin olduğu bir ortamda oturmak da var mıydı?" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte o yorumlardan bazıları;

Cevdet Yılmaz'ı ziyaret eden Sinan Oğan'ı fotoğraftaki bir detay yüzünden yerden yere vuruyorlar
Cevdet Yılmaz'ı ziyaret eden Sinan Oğan'ı fotoğraftaki bir detay yüzünden yerden yere vuruyorlar
Cevdet Yılmaz'ı ziyaret eden Sinan Oğan'ı fotoğraftaki bir detay yüzünden yerden yere vuruyorlar
Cevdet Yılmaz'ı ziyaret eden Sinan Oğan'ı fotoğraftaki bir detay yüzünden yerden yere vuruyorlar
Cevdet Yılmaz'ı ziyaret eden Sinan Oğan'ı fotoğraftaki bir detay yüzünden yerden yere vuruyorlar
YORUMLAR (2)
  • murat ARI: Türk milliyetçsi, Sinan oğan helal sana Cevap Yaz 21 12 Yayından Kaldır
  • serdar gür: Atatürk üzerinden rant devşirenler ne zaman bitecek. Her haltı yerler, Atatürk tişörtü giyince tertemiz olurlar. Cevap Yaz 23 16 Yayından Kaldır
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Sinan Oğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı ziyaret eden Sinan Oğan'a bir fotoğraf üzerinden sosyal medyadan yorum üzerine yorum yağdı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı ziyaret eden Sinan Oğan'a bir fotoğraf üzerinden sosyal medyadan yorum üzerine yorum yağdı! - Son Dakika
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