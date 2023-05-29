Sinan Oğan'ın memleketinde kim kazandı? İşte Iğdır'da seçim sonuçları

Türkiye dün Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için sandık başına gitti. Seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52,16 oyla kazanırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı da yüzde 47,84 oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre ayrıca ikinci tur seçimlerine katılım oranının yüzde 84,22 olduğu belirtildi.

SİNAN OĞAN'IN MEMLEKETİNDE SON DURUM

Sonucu en çok merak edilen illerden biri de Sinan Oğan'ın memleketi Iğdır oldu. İlk turda yüzde 5'in üzerinde oy alarak tüm dikkatleri üzerine çeken Oğan, 2. turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceğini ifade etmişti. Sandıkların tamamının açıldığı Iğdır'da ilk turda Kılıçdaroğlu yüzde 62.49, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yüzde 25.29 oy almıştı.

2. TURDA İKİ ADAY DA OYUNU ARTIRDI

2. turda iki aday da bu kentteki oy oranını artırdı. Sandıkların tamamının açıldığı kentimizde resmi olmayan sonuçlara göre; Kılıçdaroğlu 66.78, Erdoğan yüzde 33.22 oy aldı.

İşte Iğdır'da 2. tur sonuçları;