Sinan Oğan'ın memleketinde kim kazandı? İşte Iğdır'da seçim sonuçları - Son Dakika
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Sinan Oğan'ın memleketinde kim kazandı? İşte Iğdır'da seçim sonuçları

29.05.2023 11:25

Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerinde yüzde 5'in üzerinde oy alan, 2. turda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan'ın memleketi Iğdır'da sandıkların tamamı açıldı. İlk turda Kılıçdaroğlu'nun yüzde 62.49 oy aldığı Iğdır'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yüzde 25.29 oy almıştı. 2. turda ise Iğdır'da Kılıçdaroğlu 66.78, Erdoğan yüzde 33.22 oy aldı.

Türkiye dün Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için sandık başına gitti. Seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52,16 oyla kazanırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı da yüzde 47,84 oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre ayrıca ikinci tur seçimlerine katılım oranının yüzde 84,22 olduğu belirtildi.

SİNAN OĞAN'IN MEMLEKETİNDE SON DURUM

Sonucu en çok merak edilen illerden biri de Sinan Oğan'ın memleketi Iğdır oldu. İlk turda yüzde 5'in üzerinde oy alarak tüm dikkatleri üzerine çeken Oğan, 2. turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceğini ifade etmişti. Sandıkların tamamının açıldığı Iğdır'da ilk turda Kılıçdaroğlu yüzde 62.49, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yüzde 25.29 oy almıştı.

2. TURDA İKİ ADAY DA OYUNU ARTIRDI

2. turda iki aday da bu kentteki oy oranını artırdı. Sandıkların tamamının açıldığı kentimizde resmi olmayan sonuçlara göre; Kılıçdaroğlu 66.78, Erdoğan yüzde 33.22 oy aldı.

İşte Iğdır'da 2. tur sonuçları;

Sinan Oğan'ın memleketinde kim kazandı? İşte Iğdır'da seçim sonuçları
YORUMLAR (1)
  • Hbo Hbo: Igdir Azerileri zaten Erdogan ve Ogana vermisti. HDPnin oyunun tamamini tahmin edin hangi "Ataturkcu" aday aldi? Cevap Yaz 9 14 Yayından Kaldır
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Sinan Oğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sinan Oğan'ın memleketinde kim kazandı? İşte Iğdır'da seçim sonuçları - Son Dakika


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