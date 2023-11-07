 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sinan Oğan: Türk milleti bölücülere selam çakanlara bu iktidarı nasip etmeyecektir - Son Dakika

Sinan Oğan: Türk milleti bölücülere selam çakanlara bu iktidarı nasip etmeyecektir

Son Güncelleme: 07.11.2023 14:56

Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Sinan Oğan, Osmaniye'de partisinin il başkanlığı açılışında yaptığı konuşmada, Türk milletinin bölücülere selam çakanlara iktidarı nasip etmeyeceğini belirtti. Oğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Atatürk'ün partisini yönetmesi konusunda tavsiyede bulundu ve Türk siyasetinin bölücülere ve selam çakanlara mahal bırakmayacak şekilde temizlenmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Sinan Oğan, CHP'nin yeni lideri Özgür Özel'e seslenerek Atatürk'ün partisini, Atatürk'ün görüşleri doğrultusunda yönetmesini tavsiye etti. Oğan, "Mustafa Kemal Atatürk olsaydı, bölücülere selam ça kar mıydı asla yapmazdı. Bırakınız bölücülere selam çakmayı, bölücülere selam çakanlara tokat çakardı" dedi.

SİNAN OĞAN PARTİSİNİN İL BAŞKANLIĞI AÇILIŞINA KATILDI

Osmaniye'de partisinin il başkanlığı açılışına katılan Türkiye İttifakı Partisi lideri Oğan, Musa Şahin Bulvarı üzerinde partililer tarafından karşılandı. Sinan Oğan, daha sonra açılış kurdelesini keserek, parti binasının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Sinan Oğan'dan Özgür Özel'e 'dost' tavsiyesi: Atatürk olsaydı bölücülere selam çakar mıydı, asla yapmazdı

"ÖZGÜR ÖZEL'E BİR TAVSİYEDE BULUNMAK İSTİYORUM"

Burada konuşan Sinan Oğan, "Türkiye'de siyasetin hızla değiştiğini belirterek, '2028 sürecinde de siyasette de bir elit değişimi sürecini tamamlamış olacağız. Bu süreç Cumhuriyet Halk Partisi ile başladı. Bu arada CHP'nin yeni seçilen Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e hayırlı olsun, başarılar diliyorum. Buradan kendisine bir tavsiyede bulunmak istiyorum. CHP'nin bu Selahattin Demirtaş sevdasının, Atatürk'ün partisinin, HDP, HEDEP sevdasının kendisine hiçbir siyasi gelecek vadetmediğini ifade etmek isterim. Madem CHP'de yeni bir genel başkan seçildi, milli bir sayfa açsın isterim. Sayın Kılıçdaroğlu gibi eğer Türkiye'nin birliği ve bütünlüğüne kastedenlere selam göndererek, bu ülkeyi yönetmeye talip olacaksa hiç boşuna talip olmasın. Asla ve asla Türk milleti bölücülere selam çakanlara bu iktidarı nasip etmeyecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Sinan Oğan'dan Özgür Özel'e 'dost' tavsiyesi: Atatürk olsaydı bölücülere selam çakar mıydı, asla yapmazdı

"ATATÜRK, ASLA YAPMAZDI"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Atatürk'ün partisini, Atatürk'ün görüşleri doğrultusunda yönetmesini tavsiye ettiğini söyleyen Oğan, "Şöyle düşünsün; Mustafa Kemal Atatürk olsaydı, bölücülere selam çakar mıydı Asla yapmazdı. Bırakınız bölücülere selam çakmayı, bölücülere selam çakanlara tokat çakardı. O sebeple de yeni bir değişim yaşandı, yeni bir süreç başladı, bu sürecin Türk siyasetini bölücülere ve bölücülere selam çakanlara mahal bırakmayacak şekilde Türk siyasetinin temizlenmesi lazım. Buradan Sayın Özgür Özel'e hem hayırlı olsun diyorum hem de bir dost tavsiyesinde bulunmak isterim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sinan Oğan, Osmaniye, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sinan Oğan: Türk milleti bölücülere selam çakanlara bu iktidarı nasip etmeyecektir - Son Dakika


Son Dakika
17:31 İngiltere, Orta Doğu'da barış ve istikrarı destekleyecek
17:22 Ömer Çelik apar topar yayını terk etti: Arkadaşlar ara vermemiz lazım
17:14 İngiltere'de istediği zammı alamayan Amazon çalışanları greve gitti
16:36 Filistin Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna saldırı! 1 kişi vuruldu
16:37 Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında 4 şüphelinin adli kontrolle serbest kalmasına savcılık itiraz etti
16:28 Doktorların e-imzaları çalınarak uyuşturucu satışı yapıldı
16:17 Bağımlılıkla mücadele eden oyuncu Evan Ellingson, rehabilitasyon merkezinde ölü bulundu
16:08 Galatasaray'da sakatlığı bulunan Muslera, Bayern Münih kafilesinde yer aldı
15:59 Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde: 12 esiri bırakmak istedik, İsrail engel oldu
15:55 Seçimden önceki videosu dolaşıma girdi! AK Parti rozetini takan Hatipoğlu'nu zora sokacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2023 17:46:27. #1.13#
SON DAKİKA: Sinan Oğan: Türk milleti bölücülere selam çakanlara bu iktidarı nasip etmeyecektir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement