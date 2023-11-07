Sinan Oğan: Türk milleti bölücülere selam çakanlara bu iktidarı nasip etmeyecektir

Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Sinan Oğan, CHP'nin yeni lideri Özgür Özel'e seslenerek Atatürk'ün partisini, Atatürk'ün görüşleri doğrultusunda yönetmesini tavsiye etti. Oğan, "Mustafa Kemal Atatürk olsaydı, bölücülere selam ça kar mıydı asla yapmazdı. Bırakınız bölücülere selam çakmayı, bölücülere selam çakanlara tokat çakardı" dedi.

SİNAN OĞAN PARTİSİNİN İL BAŞKANLIĞI AÇILIŞINA KATILDI

Osmaniye'de partisinin il başkanlığı açılışına katılan Türkiye İttifakı Partisi lideri Oğan, Musa Şahin Bulvarı üzerinde partililer tarafından karşılandı. Sinan Oğan, daha sonra açılış kurdelesini keserek, parti binasının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

"ÖZGÜR ÖZEL'E BİR TAVSİYEDE BULUNMAK İSTİYORUM"

Burada konuşan Sinan Oğan, "Türkiye'de siyasetin hızla değiştiğini belirterek, '2028 sürecinde de siyasette de bir elit değişimi sürecini tamamlamış olacağız. Bu süreç Cumhuriyet Halk Partisi ile başladı. Bu arada CHP'nin yeni seçilen Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e hayırlı olsun, başarılar diliyorum. Buradan kendisine bir tavsiyede bulunmak istiyorum. CHP'nin bu Selahattin Demirtaş sevdasının, Atatürk'ün partisinin, HDP, HEDEP sevdasının kendisine hiçbir siyasi gelecek vadetmediğini ifade etmek isterim. Madem CHP'de yeni bir genel başkan seçildi, milli bir sayfa açsın isterim. Sayın Kılıçdaroğlu gibi eğer Türkiye'nin birliği ve bütünlüğüne kastedenlere selam göndererek, bu ülkeyi yönetmeye talip olacaksa hiç boşuna talip olmasın. Asla ve asla Türk milleti bölücülere selam çakanlara bu iktidarı nasip etmeyecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"ATATÜRK, ASLA YAPMAZDI"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Atatürk'ün partisini, Atatürk'ün görüşleri doğrultusunda yönetmesini tavsiye ettiğini söyleyen Oğan, "Şöyle düşünsün; Mustafa Kemal Atatürk olsaydı, bölücülere selam çakar mıydı Asla yapmazdı. Bırakınız bölücülere selam çakmayı, bölücülere selam çakanlara tokat çakardı. O sebeple de yeni bir değişim yaşandı, yeni bir süreç başladı, bu sürecin Türk siyasetini bölücülere ve bölücülere selam çakanlara mahal bırakmayacak şekilde Türk siyasetinin temizlenmesi lazım. Buradan Sayın Özgür Özel'e hem hayırlı olsun diyorum hem de bir dost tavsiyesinde bulunmak isterim" diye konuştu.