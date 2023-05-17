Sinan Oğan ve Ümit Özdağ ikinci turda yol ayrımına geldi! İkinci turda kimi destekleyecekler? - Son Dakika
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Sinan Oğan ve Ümit Özdağ ikinci turda yol ayrımına geldi! İkinci turda kimi destekleyecekler?

17.05.2023 13:59

Pazar günü seçimlerde yüzde 5'in üzerinde oy alarak tüm dikkatleri üzerine çeken ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda kimi destekleyeceği merak konusu olurken bomba bir iddia ortaya atıldı. Kulislerde konuşulanlara göre; Oğan'ın gönlü ikinci turda Millet İttifakı'nı desteklemekten yana ama Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Terörü destekleyen Yeşil Sol Parti ile aynı safta yer almam" diyerek bu Oğan'a karşı çıkıyor.

Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine kilitlendi. Bir tarafta yüzde 49.5 oy alan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta ise yüzde 44.8'lik kesimin desteğini alan Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu var. Hal böyleyken ilk tur seçimlerinde yüzde 5'in üzerinde oy alan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda hangi adayı destekleyeceği merak konusu oldu.

"ARAMIZDA BİR FİKİR BİRLİĞİ VAR"

Oğan cephesinden yapılan son açıklamada "Aşağı yukarı aramızda bir fikir birliği var" ifadelerine yer verildi. Haberler.com'un edindiği kulis bilgisine göre; Oğan'ın gönlünde Millet İttifakı'na destek vermek var. Ancak burada kendisi gibi düşünmeyen bir isim var. O da ATA İttifakı ortaklarından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ...

ÖZDAĞ VE OĞAN TERS DÜŞTÜ

Özdağ'ın, Yeşil Sol Parti'den dolayı Millet İttifakı'na mesafeli olduğu ve "Terörü destekleyen Yeşil Sol Parti ile aynı safta yer almam" diyerek Sinan Oğan'a karşı geldiği konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde iki isim arasında bir kriz patlak verir mi bilinmez ama sürecin nasıl neticeleneceği herkes tarafından merak ediliyor.

SEÇİMDEN ÖNCE DE DİKKAT ÇEKEN BİR ÇIKIŞ YAPMIŞTI

Özdağ önceki açıklamalarında da Kılıçdaroğlu'nun eğer kazanırsa HDP desteği ile kazanabileceğinin altını çizerek, "Yerel seçimlerde Güneydoğu Anadolu'da HDP büyük bir atılım yapar. Belediye başkanlıklarının büyük bir bölümünü ele geçirir. Örgütle HDP belediyeleri arasında etkileşim yoğunlaşır. Bunlara Kılıçdaroğlu dokunmaz. Bir süre sonra Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerlerde karışıklıklar çıkar. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler ve Türkiye iç savaşı çıkar." ifadelerini kullanmıştı.

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İkinci turda kimi destekleyecekler? Sinan Oğan ve Ümit Özdağ ters düştü İkinci turda kimi destekleyecekler? Sinan Oğan ve Ümit Özdağ ters düştü

Yeşil Sol Parti, Millet İttifakı, Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sinan Oğan ve Ümit Özdağ ikinci turda yol ayrımına geldi! İkinci turda kimi destekleyecekler? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinan Oğan ve Ümit Özdağ ikinci turda yol ayrımına geldi! İkinci turda kimi destekleyecekler? - Son Dakika
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