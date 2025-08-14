Sındırgı\'daki Depremde Yüksek İmar Tedbirlerinin Önemi Vurgulandı

Sındırgı'da meydana gelen 6.1'lik, yapı stoku ve yatay mimarinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin eski Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, kendi döneminde aldığı imar tedbirleri ve ovaları imara açmaması sonucunda ilçeyi büyük bir felaketten korumuş oldu. 6.1 büyüklüğündeki depremde sadece 1 kişinin hayatını kaybetmesi konusunda yorum yapan eski Başkan Yavaş, "Biz o dönemde bu imar kararlarını aldığımızda çok tepki gördük. 6 kat 7 kat imar istenen yerler vardı. Biz 6 katı 4'e, 4 katı 2'ye indirdik. Belki de seçimi kaybetmeme neden oldu. Bugün Sındırgı'yı korumuş olduk. Varsın koltuk gitsin, çok önemli değil Bizim gönüllerdeki yerimiz belli" dedi.

Sındırgı'da meydana gelen 6.1'lik, yapı stoku ve yatay mimarinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Eski belediye başkanı AK Partili Ekrem Yavaş, "Zamanında aldığımız tedbirler başkanlık koltuğuma mal oldu ama Sındırgı'yı büyük bir felaketten koruduk. Yıkılan tek bina var o da 1997'de inşa edilmiş" dedi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 şiddetindeki depremin ardından sallanmaya devam ediyor. Sadece 1 can kaybının yaşandığı Sındırgı'nın AK Partili eski belediye başkanı Ekrem Yavaş bu şiddetteki depremin yıkıcı etkilerini ucuz atlattıklarını belirterek, kendi döneminde aldığı tedbirleri anlattı.

"Kat imarını indirdik"

Yavaş, "Zamanında aldığımız tedbirler başkanlık koltuğuma mal oldu ama Sındırgı'yı büyük bir felaketten koruduk 6 kat imarı 4'e, 4 kat imarı 2'ye indirdik, insanların dereden, çaydan kum alarak ev yapmasını önlemek için kum ocağı yaptırdık, ovaları imara açmadık. Bu benim seçim kaybetmeme neden oldu ama insanlar aldığımız tedbirlerin ne kadar önemli olduğunu şimdi anlıyorlar" dedi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un yaptığı açıklamaya değinen Ekrem Yavaş, "Sındırgı'da depremin olacağını doğru tahmin eden Üşümezsoy'un 'Bu deprem başka bir yerde olsaydı, yüzlerce kişi hayatını kaybederdi. Ancak Sındırgı'da zamanında alınan tedbirler, yapı stokunun kalitesini ortaya koyuyor. Bir binanın yıkılması ve 1 kişinin ölmesi, aslında Sındırgı'da Türkiye ortalamasının çok üstünde bir yapı kalitesinin varlığını gösteriyor' sözleri çok önemli. Bizim uzun soluklu belediye başkanlığı görevimiz sırasında aldığımız bazı kararlar ve tedbirler vardı. 2004'te buraya kum ocağı yaptırdım. Vatandaş betonarme bina yapımında yıkanmış çakıl, kum kullansın, beton kalitesi yükselsin diye böyle bir tesis kurduk. Bu çok önemli bir adımdı. Ondan önce herkes çaydan kepçeyle ne gelirse alıyor, inşaatta kullanıyordu" diye konuştu. İlçedeki imar izinleriyle ilgili yaptıkları düzenlemeyi hatırlatan Yavaş, "Bizde imar planı 6 katlıydı. Biz bu kat iznini 4'e düşürdük. 4 katlı olanları da 2'ye düşürdük. Bu konuda vatandaş 'Benim arsama daha çok daire yapacaktım ama yapamaz oldum' diye çok ciddi serzenişte bulundu. Hatta belki de 2009'daki seçimi bu yüzden kaybettim. İmar durumlarını bütün belediye başkanları yükseltmeye çalışır, biz düşürmeye çalıştık. Akabinde yine yapılan bir diğer çalışma da ilçede hiçbir sahayı imar açmamak oldu. 15 yıl boyunca yeni bir imar izni vermedik, alan açmadık, ovalarda inşaat yaptırmadık. Sadece TOKİ kendi alanında inşaat yaptı o da taşlık araziydi" açıklamasında bulundu.

Kendisinin göreve gelmesinden önceki dönemde yüksek katlı imar izinlerinin binalara nasıl zarar verdiğini anlatan Ekrem Yavaş, "Önceden köyden gelen vatandaş, 4 kat imar izni olan binanın birinci katını yapardı, kendisi oturmaya başlardı, sonra beklerdi. Yıllarca bekleyen binanın üstündeki inşaat demirleri artık çürümeye başlardı. Sonra parasını ayarlayabilirse bir kat daha çıkardı. Yıllar sonra yine parayı denkleştirirse bir kat daha yapardı. Bu çok kötü ve tehlikeli bir sistemdi. Bizim dönemimizde 2 katlı imar izinleri hayata geçirilince, nasıl olsa kimseye kiraya vermeyeceğini düşünerek, herkes kendisine müstakil ev yapma hayali kurmaya ve ona göre hareket etmeye başladı. İlçemizde müstakil, yatay mimari sistemi yerleşmiş oldu. Şehir ciddi manada düzgün bir imara kavuşmuş oldu" dedi. - BALIKESİR