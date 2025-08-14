Sındırgı'daki Depremde Yüksek İmar Tedbirlerinin Önemi Vurgulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Sındırgı'daki Depremde Yüksek İmar Tedbirlerinin Önemi Vurgulandı

Sındırgı\'daki Depremde Yüksek İmar Tedbirlerinin Önemi Vurgulandı
14.08.2025 09:38  Güncelleme: 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde yalnızca bir can kaybı yaşanması, eski Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın döneminde alınan imar tedbirlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yavaş, uyguladığı düzenlemelerin sonuçlarını anlatarak, 'Hedefimiz Sındırgı'nın güvenli yapılarla deprem kuşağında ayakta kalmasını sağlamak oldu' dedi.

Sındırgı'da meydana gelen 6.1'lik, yapı stoku ve yatay mimarinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin eski Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, kendi döneminde aldığı imar tedbirleri ve ovaları imara açmaması sonucunda ilçeyi büyük bir felaketten korumuş oldu. 6.1 büyüklüğündeki depremde sadece 1 kişinin hayatını kaybetmesi konusunda yorum yapan eski Başkan Yavaş, "Biz o dönemde bu imar kararlarını aldığımızda çok tepki gördük. 6 kat 7 kat imar istenen yerler vardı. Biz 6 katı 4'e, 4 katı 2'ye indirdik. Belki de seçimi kaybetmeme neden oldu. Bugün Sındırgı'yı korumuş olduk. Varsın koltuk gitsin, çok önemli değil Bizim gönüllerdeki yerimiz belli" dedi.

Sındırgı'da meydana gelen 6.1'lik, yapı stoku ve yatay mimarinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Eski belediye başkanı AK Partili Ekrem Yavaş, "Zamanında aldığımız tedbirler başkanlık koltuğuma mal oldu ama Sındırgı'yı büyük bir felaketten koruduk. Yıkılan tek bina var o da 1997'de inşa edilmiş" dedi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 şiddetindeki depremin ardından sallanmaya devam ediyor. Sadece 1 can kaybının yaşandığı Sındırgı'nın AK Partili eski belediye başkanı Ekrem Yavaş bu şiddetteki depremin yıkıcı etkilerini ucuz atlattıklarını belirterek, kendi döneminde aldığı tedbirleri anlattı.

"Kat imarını indirdik"

Yavaş, "Zamanında aldığımız tedbirler başkanlık koltuğuma mal oldu ama Sındırgı'yı büyük bir felaketten koruduk 6 kat imarı 4'e, 4 kat imarı 2'ye indirdik, insanların dereden, çaydan kum alarak ev yapmasını önlemek için kum ocağı yaptırdık, ovaları imara açmadık. Bu benim seçim kaybetmeme neden oldu ama insanlar aldığımız tedbirlerin ne kadar önemli olduğunu şimdi anlıyorlar" dedi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un yaptığı açıklamaya değinen Ekrem Yavaş, "Sındırgı'da depremin olacağını doğru tahmin eden Üşümezsoy'un 'Bu deprem başka bir yerde olsaydı, yüzlerce kişi hayatını kaybederdi. Ancak Sındırgı'da zamanında alınan tedbirler, yapı stokunun kalitesini ortaya koyuyor. Bir binanın yıkılması ve 1 kişinin ölmesi, aslında Sındırgı'da Türkiye ortalamasının çok üstünde bir yapı kalitesinin varlığını gösteriyor' sözleri çok önemli. Bizim uzun soluklu belediye başkanlığı görevimiz sırasında aldığımız bazı kararlar ve tedbirler vardı. 2004'te buraya kum ocağı yaptırdım. Vatandaş betonarme bina yapımında yıkanmış çakıl, kum kullansın, beton kalitesi yükselsin diye böyle bir tesis kurduk. Bu çok önemli bir adımdı. Ondan önce herkes çaydan kepçeyle ne gelirse alıyor, inşaatta kullanıyordu" diye konuştu. İlçedeki imar izinleriyle ilgili yaptıkları düzenlemeyi hatırlatan Yavaş, "Bizde imar planı 6 katlıydı. Biz bu kat iznini 4'e düşürdük. 4 katlı olanları da 2'ye düşürdük. Bu konuda vatandaş 'Benim arsama daha çok daire yapacaktım ama yapamaz oldum' diye çok ciddi serzenişte bulundu. Hatta belki de 2009'daki seçimi bu yüzden kaybettim. İmar durumlarını bütün belediye başkanları yükseltmeye çalışır, biz düşürmeye çalıştık. Akabinde yine yapılan bir diğer çalışma da ilçede hiçbir sahayı imar açmamak oldu. 15 yıl boyunca yeni bir imar izni vermedik, alan açmadık, ovalarda inşaat yaptırmadık. Sadece TOKİ kendi alanında inşaat yaptı o da taşlık araziydi" açıklamasında bulundu.

Kendisinin göreve gelmesinden önceki dönemde yüksek katlı imar izinlerinin binalara nasıl zarar verdiğini anlatan Ekrem Yavaş, "Önceden köyden gelen vatandaş, 4 kat imar izni olan binanın birinci katını yapardı, kendisi oturmaya başlardı, sonra beklerdi. Yıllarca bekleyen binanın üstündeki inşaat demirleri artık çürümeye başlardı. Sonra parasını ayarlayabilirse bir kat daha çıkardı. Yıllar sonra yine parayı denkleştirirse bir kat daha yapardı. Bu çok kötü ve tehlikeli bir sistemdi. Bizim dönemimizde 2 katlı imar izinleri hayata geçirilince, nasıl olsa kimseye kiraya vermeyeceğini düşünerek, herkes kendisine müstakil ev yapma hayali kurmaya ve ona göre hareket etmeye başladı. İlçemizde müstakil, yatay mimari sistemi yerleşmiş oldu. Şehir ciddi manada düzgün bir imara kavuşmuş oldu" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ekrem Yavaş, Sındırgı, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Politika Sındırgı'daki Depremde Yüksek İmar Tedbirlerinin Önemi Vurgulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Marketten aldıkları kolanın içinden ölü arı çıktı Marketten aldıkları kolanın içinden ölü arı çıktı
Vikingler’in yıldızı Travis Fimmel, Hasan Can Kaya ile aynı karede Vikingler'in yıldızı Travis Fimmel, Hasan Can Kaya ile aynı karede
Türk futbolunda yeni dönem Kayıtlar 5 yıl saklanacak Türk futbolunda yeni dönem! Kayıtlar 5 yıl saklanacak
İşte Türkiye’nin en mutsuz şehri Nedeni hayli ilginç İşte Türkiye'nin en mutsuz şehri! Nedeni hayli ilginç
Cinlerin sardığı söylenen köyde sabahladı Evlere besmele ile girdi Cinlerin sardığı söylenen köyde sabahladı! Evlere besmele ile girdi
Kamera kayıttaydı: Mağazada dinlenen kadın hayatının şokunu yaşadı Kamera kayıttaydı: Mağazada dinlenen kadın hayatının şokunu yaşadı
Ekrem İmamoğlu: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim Ekrem İmamoğlu: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim
Yelda öğretmenden acı haber 300 metrelik şarampole yuvarlandı Yelda öğretmenden acı haber! 300 metrelik şarampole yuvarlandı
Candan Erçetin’den ’’en seksi kadınlar’’ listesi isyanı: Büyük utanç duydum Candan Erçetin'den ''en seksi kadınlar'' listesi isyanı: Büyük utanç duydum
Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor

08:47
Özel saat 12.00’de ne açıklayacak İşte kulislerde konuşulan konu
Özel saat 12.00'de ne açıklayacak? İşte kulislerde konuşulan konu
07:16
Savcı Rezan Epözdemir’e gündem olan fotoğrafı sormuş
Savcı Rezan Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş
06:51
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
01:30
Emlakçıyı arayıp “Arkadaşımı öldürdüm“ diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı
Emlakçıyı arayıp "Arkadaşımı öldürdüm" diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı
14:07
Güle güle Zaniolo Transferi duyurdular
Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular
14:06
Ünlü oyuncuya şok Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı
Ünlü oyuncuya şok! Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı
13:53
Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı
Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı
13:50
Epözdemir’in 35 milyon TL’lik aracına el konuldu Korsan çakar iddiası
Epözdemir'in 35 milyon TL'lik aracına el konuldu! Korsan çakar iddiası
13:48
İmamoğlu ve 27 kişinin diplomaları YÖKSİS’ten silindi
İmamoğlu ve 27 kişinin diplomaları YÖKSİS'ten silindi
13:39
Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti
Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti
13:35
MEB’den 81 ildeki özel okullara “sıkı denetim“ talimatı
MEB'den 81 ildeki özel okullara "sıkı denetim" talimatı
13:32
YKS tercih süreci bugün sona eriyor
YKS tercih süreci bugün sona eriyor
13:30
Nijerya’da camide namaz kılanlara silahlı saldırı 1 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı
Nijerya'da camide namaz kılanlara silahlı saldırı! 1 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 09:42:22. #7.11#
SON DAKİKA: Sındırgı'daki Depremde Yüksek İmar Tedbirlerinin Önemi Vurgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.