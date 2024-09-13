Sinop\'ta Sosyal Bilimler Lisesi Açıldı

Politika

SİNOP'ta Sosyal Bilimler Lisesi açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bir şey yapıyoruz. Dünyanın her tarafında artık eğitim-öğretim süreçleri, bilgi vermekten bilgilerin beceriye dönüşmesine evrilmiş durumda. Biz hala şunu dersek eğer: "Yok, biz bu mantıkla devam edelim, çocuklarımıza ezberletelim," eğer bunu dersek, dünyadaki uygulamaların gerisinde kalırız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir dizi ziyaret ve açılış için Sinop'a geldi. Sinop Valiliği'ni ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, burada Vali Dr. Mustafa Özarslan ve il protokolü ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Rahmi Demir Sosyal Tesisleri ve AK Parti İl Başkanlığına geçen Bakan Tekin, daha sonra Sakarya Caddesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Daha sonra Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi açılışı gerçekleştirildi.

Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi açılış töreninde konuşan. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı ile başlayıp devam eden süreçte Türkiye'de eğitim anlamında devrim niteliğinde işler yapıldı. Ben hep şunu anlatıyorum, şunu söylüyorum: Şu yapılanlar, birazdan bahsedeceğim şeyler, üstünü kapatalım diyelim ki dünyanın herhangi bir bölgesinde, herhangi bir ülkesinde eğitimde şunlar yapıldı dersek, biz eğitim bilimleri fakültelerimizde, siyaset bilimleri derslerinde eğitim devrimi diye anlatırız. Ben geçen hafta Dünya Bankası yetkilileri ile konuşurken, bu anlamda çıkarttığım örnekleri söyledim. Dünya Bankası yetkilileri ve temsilcileri de vardı; onlarla beraber bunları tartıştığımızda, onlar da benim biraz önce söylediğim cümleleri söylediler. Dolayısıyla yapılan şeyler gerçekten güzel şeyler ama Sayın Cumhurbaşkanımız şunu söylüyor: "Biz yaptık, artık yeter demiyoruz, yaptık, yapmaya da devam edeceğiz, daha iyisini yapmaya devam edeceğiz çünkü milletimiz daha iyisine layık, daha güzeline layık." Şimdi geldiğimiz noktada da eğitim-öğretim süreçleri ve içeriği ile ilgili adımlar atıyoruz. Biraz önce Sayın Valimiz de konuşurken söyledi; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bir şey yapıyoruz. Dünyanın her tarafında artık eğitim-öğretim süreçleri, bilgi vermekten bilgilerin beceriye dönüşmesine evrilmiş durumda. Biz hala şunu dersek eğer: "Yok, biz bu mantıkla devam edelim, çocuklarımıza ezberletelim," eğer bunu dersek, dünyadaki uygulamaların gerisinde kalırız. Sosyal Bilimler Liseleri bizim açımızdan çok önemli çünkü büyük oranda Fen Bilimleri Liselerimize yönelik talepler var. Alternatif olarak kurduğumuz Sosyal Bilimler Liselerini yeni yeni geliştiriyoruz. Bu aslında pozitif bilimler karşısında sosyal bilimlerin ağırlık kazanmasının ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmışlık göstergeleri açısından önemli. İnşallah Sosyal Bilimler Liseleri önümüzdeki dönemlerde Türkiye'nin en gözde okullarından olmaya devam edecektir. Bu anlamda Sosyal Bilimler Lisesi'ne de Yusuf Kemal Tengirşenk isminin verilmesi ayrıca önemlidir. Çok uzatmayayım, ben hepinize teşekkür ediyorum. Sinop'ta eğitim-öğretim sürecine destek olan, katkı veren valilik, belediye, siyasetçiler hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,