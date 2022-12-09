Avrupa'nın göbeğinde savaş çanları! Sırbistan ve Kosova arasında gerginlik artıyor - Son Dakika
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Avrupa'nın göbeğinde savaş çanları! Sırbistan ve Kosova arasında gerginlik artıyor

10.12.2022 00:07

Sırbistan ve Kosova arasında yaşanan gerginlik giderek büyüyor. Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin hamleleri nedeniyle iki ülkenin silahlı çatışmanın eşiğinde olduğunu ifade ederken Sırbistan hükümetinin Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic de Sırbistan'ın Kosova'ya bin kişilik güvenlik gücü göndermeyi değerlendirdiğini belirtti. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ise "Sırbistan'ın hegemonyacı hayali hiçbir zaman hayata geçirilemeyecek" şeklinde konuştu.

Kosova ile Sırbistan arasındaki gerginlik, perşembe gecesi Kosova polisine bağlı 200 ila 300 civarında polisin, güvenlik amacıyla Sırpların yoğunlukta yaşadığı Mitroviça'ya girmesiyle tırmandı. Sırbistan, söz konusu hamleyi "işgal" olarak nitelendirirken, cuma sabahı Kosova'nın İzveçan kasabasına bağlı Serbovc köyünde, emniyet güçlerine düzenlenen saldırıda bir polis yaralandı. Kosova polisinden yapılan açıklamada, polislerin, silahlı kişiler tarafından uzun namlulu silahla saldırıya uğradığı belirtildi. Bu gelişmeler iki ülke arasındaki gerginliği daha da artırdı.

"SİLAHLI ÇATIŞMANIN EŞİĞİNDEYİZ"

Bölgede yaşanan gerginliklere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, "Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin hamleleri nedeniyle silahlı çatışmanın eşiğindeyiz" dedi.

SIRBİSTAN GÜVENLİK GÜCÜ GÖNDEREBİLİR

Sırbistan hükümetinin Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic de Sırbistan'ın Kosova'ya bin kişilik güvenlik gücü göndermeyi değerlendirdiğini ifade etti. Kosova hükümetinin Brüksel anlaşmasına göre kuzeye polis gönderme hakkı olmadığını savunan Petkovic, Sırbistan'ın son gelişmelere cevap olarak alacağı kararların kimseyi şaşırtmaması gerektiğini söyledi.

KOSOVA'DAN SERT TEPKİ

Sırbistan yönetiminin yaptığı açıklamalara Kosova'dan sert tepki geldi. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kosova'da Sırpların çoğunlukta yaşadığı bölgede emniyet güçlerine açılan ateş sonucu bir polisin yaralanması üzerine Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic'in bu bölgeye güvenlik güçleri gönderme açıklamasına tepki gösterdi. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova topraklarında asla Sırbistan güvenlik güçlerine izin vermeyeceklerini belirterek, "Sırbistan tarafından yapılan polis ve askeri saldırganlık yönündeki açık tehdit, bu ülkede hegemonyacı zihniyetin devam ettiğini kanıtlıyor. 1999 yılında tam da bu zihniyete güçlü darbe vuran tüm demokratik dünya, bunu açık bir şekilde reddetmeli ve buna karşı çıkmalıdır. Sırbistan'ın hegemonyacı hayali hiçbir zaman hayata geçirilemeyecektir." ifadesini kullandı.

SIRBİSTAN-KOSOVA GERGİNLİĞİ

Kosova'nın, ülkenin kuzeyindeki Sırp nüfuslu bölgelerde güvenlik güçlerinin mevcudiyetinin artırıldığını bildirmesi üzerine Sırbistan ve Kosova bir kez daha gerildi. Sırp nüfusun yoğun yaşadığı Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede 18 Aralık'ta yapılacak erken genel seçim öncesi iki ülke bir kez daha karşı karşıya geldi. Kosova tarafı seçim öncesi bölgedeki güvenliği sağladığını belirtirken, Sırbistan tarafı da bölgede yaşayan Sırpların uzaklaştırılmak istendiğini savunuyor. Yerel medyada yer alan haberlerde, Kosova'nın kuzeyinde durumun sakin ancak gergin olduğu belirtiliyor. Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Kaynak: İHA
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Sırbistan, Kosova, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Avrupa'nın göbeğinde savaş çanları! Sırbistan ve Kosova arasında gerginlik artıyor - Son Dakika

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