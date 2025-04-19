Sırrı Süreyya Önder'den haber var! Efkan Ala ziyaret sonrası konuştu - Son Dakika
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Politika

Sırrı Süreyya Önder'den haber var! Efkan Ala ziyaret sonrası konuştu

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Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldıktan sonra aort yırtılması nedeniyle ameliyat edilen Sırrı Süreyya Önder, 4 gündür yoğun bakımda. Hayati tehlikesini koruyan Önder'in son sağlık durumunu AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala açıkladı. Önder'i hastanede ziyaret eden Ala, "Aldığımız bilgilere göre durumu stabil devam ediyor. Tabii her zaman bu konu riskli" dedi.

19.04.2025 15:53  Güncelleme: 16:02
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı. Saat 22.41'de kalbi duran Önder'e ilk müdahale 112 ambulans ekipleri tarafından yapıldı. Acil serviste 10 dakika kalp masajı yapılan Önder'in kalbi saat 23.05'te bir kez daha durdu. Acilen ameliyata alınan Önder'in ameliyatı saat 23.35'te başladı ve yaklaşık 12 saat sürdü.

Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nden yapılan en son açıklamada Önder'in genel durumunda bir değişiklik olmadığı belirtilmişti. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise hastanenin ardından yaptığı açıklamada "Kötü haber yok, durumu stabil. Süreç şimdi öngörüldüğü şekilde gidiyor" demişti.

"BÜTÜN DUAMIZ KENDİSİYLE"

Ala, Önder'in son sağlık durumuna ilişkin şunları söyledi:

"Sürecin başından beri Türkiye tek yürek oldu. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımız, Ticaret Bakanlığımız yapılması gereken her şeyi zamanında yaptı. Şimdi de bütün duamız, bütün temennimiz kendisiyle birlikte. Sırrı Süreyya Önder'in bugüne kadar hep başkalarını hayata tutundurmak için çarptığı kalbi, bundan sonra da kendisini hayata tutundurmak için atmasını temenni ediyoruz. Dualarımız onunla. Sağlık durumu açısından açıklama yapma yetkinliğinde değiliz.

"DURUMU STABİL DEVAM EDİYOR"

Şunu söyleyebilirim ki; aldığımız bilgilere göre durumu stabil devam ediyor. Tabii her zaman bu konu riskli. Onun için de sağlık çalışanlarımızın, hocalarımızın değerlendirmelerini takip etmek lazım. Fakat bütün hastane çalışanlarıyla birlikte ortaya konulan performansta, 'herkes elinden geleni yapmış' anlayışıyla müsterih oluyoruz. Dualarımız ve temennilerimiz kısa zamanda sağlığına kavuşmasıdır. Kalbinin artık bundan sonrasında kendi hayatını devam ettirmesi. Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bundan sonraki sürecin hep lehine gelişmesi için dua ediyorum."

Sırrı Süreyya Önder\'den haber var! Efkan Ala ziyaret sonrası konuştu
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Sırrı Süreyya Önder'den haber var! Efkan Ala ziyaret sonrası konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Alper Elma:
    bu ameliyat sonrası yaşama şansi çok düşük ben hastaneden çıkabileceğini sanmıyorum düşüncem öyle 13 33 Yanıtla
  • osman şahin:
    ALLAH ŞİFA VERSİN 37 8 Yanıtla
  • Ali Arat:
    insan devlet bahçeli hasta ikende böyle ziyaretlerin olmasını isterdi inanın. neden bahçeli beye kimse gitmedi böyle açıklama yapılmadı. merak ediyoruz 23 14 Yanıtla
  • Ali Arat:
    Rabbim devlet bahçeliye verdiği gibi sıhhat versin 14 11 Yanıtla
  • Hakan Şentürk:
    Efgan ala gibi birisi hala devlette görev alıyorsa bu ülkeye yazık sırrı bey'e de geçmiş olsun 13 5 Yanıtla
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