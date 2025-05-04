Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış - Son Dakika
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Politika

Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış

Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış

Yazar ve senarist Tarık Tufan sosyal medya hesabından Sırrı Sürreya Önder'in vasiyetini paylaştı. Önder ile katıldıkları bir cenazede kendisine ,''Tarık vasiyetimdir, tabutumun ardından Şeyh Galip'in Naat'ını oku'' dediğini belirtti.

04.05.2025 00:43
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya tedavisini 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Önder'in vefat haberi sonrası siyaset ve sanat dünyasından peş peşe taziye mesajları yayımlandı.

Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış

"ARKAMDAN ŞEYH GALİP'İN NAATI'NI OKUT"

Yazar ve senarist Tarık Tufan ise sosyal medya hesabından vefat eden Sırrı Sürreya Önder'in vasiyetini paylaştı. Önder ile katıldıkları bir cenazede kendisine ,"Tarık vasiyetimdir, tabutumun ardından Şeyh Galip'in Naat'ını oku" dediğini belirtti.

"SIRRI ABİ GEL FİLM YAPALIM"

Tarık Tufanrahatsızlığı sırasında hastanede ziyaret ettiği Sırrı Süreyya Önder'e"Yoruldun Sırrı Abi, gel film yapalım" dediğini Önder'in ise "El hükm-ü lillah" (Hükmün Allah'a ait olduğunu ifade eder) diyerek karşılık verdiğini paylaştı.

Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış

Tufan paylaşımının devamında, "Bir dostu, bir devrimci dervişi uğurlamanın yükü ağır. Yolun rahmete varsın Sırrı Abi. Ama aşk olsun sana da…" ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış

ŞEYH GALİP'İN NAATI NEDİR?

Şeyh Galip'in Naatı meşhur mesnevisi 'Hüsn ü Aşk'ın başında yer alan ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e duyduğu derin sevgi ve hayranlığı dile getirdiği övgü şiiridir.

Şeyh Galip, naatında Peygamber Efendimiz'i insanlığın en yüce rehberi ve âlemlere rahmet olarak över. Peygamber'in hem maddi hem de manevi güzelliğini anlatır; onu "güzellik ve kemâlin zirvesi" olarak niteler. Peygamber'in varlığına ve getirdiği mesaja duyduğu hayranlığı coşkulu, mecazlı ve tasavvufî bir dille ifade eder. Onun yolunun aydınlatıcı ve kurtarıcı olduğunu vurgular. Bu naat, klasik Türk edebiyatında yazılmış en sanatlı ve derin naatlardan biridir.

Naatın sözleri şu şekilde:

Ey bahr-i bi-kenâr-ı kemâlât-ı Mustafa

Kim sen gibi olamaz ana her ne kim ola

Efgan ile neşîdeler eyler cihânı şâd

Dert ile daim eyleyen âlemde seyr ü şâd

Sen câm-ı kevser içmeğe cânân olan Habîb

Sen râh-ı aşkı gösterecek nûr-ı mest-şarîb

Zâtınla kâmil oldu kemâlât-ı enbiyâ

Varlığın ile vâreseyâ sırr-ı enbiyâ

Mâhî menîr misli cemâlin ayân iken

Sensiz cemâl-i hüsn olur mu beyan iken

Sen lâmekan serîri revânında pâyidâr

Sen hem zamân-ı ân-ı vefâda dil-şikâr

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Önder için 4 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek.

Daha sonra Barbaros Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Sırrı Süreyya Önder'in naaşının Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Sırrı Süreyya Önder, Sosyal Medya, Tarık Tufan, Şeyh Galip, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Tekin7797575:
    tanimazdik rahmetliyi.arkasindan mi konuşsak acaba.sonucta terör partisinde 21 40 Yanıtla
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