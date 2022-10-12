Sivas haberleri! CHP'li Belediyeler, Sivas'taki Çalıştay'da "kış hazırlıklarını" konuşacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 240 belediye başkanının katılımıyla 21-23 Ekim tarihlerinde Sivas'ta, Belediye Başkanları Çalıştayı düzenleyeceklerini belirterek, "Önümüz kış, geçen yıl da bir proje uygulamıştık, 'Kara Kış Fonu' adı altında. Vatandaşlarımızın üzerindeki ekonomik yükü alabilmek için onların kışı daha rahat geçirebilmesi için ne yapabiliriz, onları konuşacağız." dedi.

Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel seçimler sonrası sık sık belediye başkanlarıyla bir araya geldiklerini ve çalışmalarını değerlendirdiklerini söyledi.

Farklı illerde bugüne kadar yedi kez belediye başkanları çalıştayı yaptıklarını hatırlatan Torun, bunlardan sekizincisini 21-23 Ekim tarihlerinde Sivas'ta düzenleyeceklerini bildirdi.

Torun, "Daha önce birçok ilde belediye başkanları çalıştayı düzenledik. 3-4 ay önce Van'daydık, şimdi de Sivas'tayız. Daha çok belediyelerimizin olmadığı illerimizde çalıştay düzenliyoruz. Bu sayede hem belediye başkanlarımız o bölgeyi ziyaret ediyorlar, vatandaşlarla bir araya geliyorlar hem de çalışmalarımızı bir kamp şeklinde sürdürmüş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Çalıştayın programı hakkında da bilgi veren Torun, şöyle devam etti:

"İlk gün belediye başkanlarımız sahada olacaklar, Sivas'ın bütün ilçelerinde, mahallelerinde vatandaşlarımızla bir araya gelecekler. İkinci gün, tam gün bir kapalı toplantı gerçekleştireceğiz. Üçüncü gün Sivas'tan ayrılacağız. Kapalı toplantımızda neler konuşuyoruz? Son günlerde belediyelerimize karşı çok ciddi kumpaslar kuruluyor, inanılmaz iftiralara uğruyorlar, soruşturmalar geçiriyorlar. Ciddi sıkıntılar içerisindeler, mutlaka bunları değerlendireceğiz. Önümüz kış, geçen yıl da bir proje uygulamıştık, 'Kara Kış Fonu' adı altında. Vatandaşlarımızın üzerindeki ekonomik yükü alabilmek için onların kışı daha rahat geçirebilmesi için ne yapabiliriz, onları konuşacağız."

Toplantıda belediye başkanlarının, kendi bölgelerinde ilk kez uygulamaya konulan projeleri de örnek oluşturması açısından ele alacaklarını ifade eden Torun, "Kendilerinin görüş ve önerilerini de dinleyeceğiz." dedi.

"Yerelde başardık, genelde de başaracağız"

Seyit Torun, ülke genelinde 249 belediyeleri bulunduğunu ve çalıştaya mazeret bildirenler hariç 240'ının katılacağını bildirdi.

Belediyelerde seçime dönük çalışmalara çok önceden başladıklarını dile getiren Torun, şunları kaydetti:

"Belediyelerimize bu süreç içerisinde vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne katkıda bulunmalarını, içinde bulunduğumuz olumsuzluklara karşı vatandaşlarımıza destek olunmasını ifade ettik. Onlarda bunu zaten başarıyla yerine getiriyor. Yarın seçim olacakmış gibi çalışacağız. Çünkü biz bu köprüyü yerelden genele kuracağız. Yereldeki başarımız, yerelde belediyelerimizin ortaya koyduğu o başarı genele de yansıyacak. Yerelde başardık, genelde de başaracağız. Bunu da fevkalade olarak yerine getiriyor belediyelerimiz. Beldesinden, ilçesinden, ilinden, büyükşehrine kadar bu iktidarın her türlü baskısına, engellemesine rağmen kredileri onaylanmamasına rağmen, kamu kaynaklarının hiçbirinden faydalanmamasına rağmen, kısacası her türlü olumsuzluğa rağmen büyük bir başarıyla görevlerini sürdürüyorlar. Vatandaşlarımız da zaten memnuniyetlerini ifade ediyor. Bu, yapılan saha araştırmalarında da anketlerde de ortaya çıkıyor. Biz de bu güveni genel iktidara taşıyacağız ve inşallah Türkiye'nin sorunlarını çözmeye talip olduğumuzu ve çözebileceğimizi de ifade edeceğiz."