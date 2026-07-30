Sivas'ta Yeni Emniyet Binası Temel Atma Töreni - Son Dakika
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Sivas'ta Yeni Emniyet Binası Temel Atma Töreni

Sivas\'ta Yeni Emniyet Binası Temel Atma Töreni
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İçişleri Bakanı Çiftçi, Sivas'ta yeni emniyet binası ve diğer projelerin temelini attı.

YENİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASININ TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sivas'ta Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası ile Yıldızeli Hükümet Konağı temel atma, Koyulhisar Jandarma Hizmet Binası açılışı ve Özel İdare ve emniyet teşkilatına alınan araçların teslim törenine katıldı. Bakan Çiftçi'ye; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy da eşlik etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, törendeki konuşmasında kente kazandırılan yeni kamu binaları, altyapı projeleri ve araç filoları hakkında açıklamalarda bulundu. Sivas'ın tarihi, kültürü ve Milli Mücadele'deki rolüyle müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Bakan Çiftçi, konuşmasında Pir Sultan Abdal, Aşık Veysel, Kadı Burhaneddin, Halil Rıfat Paşa, Nuri Demirağ ve Muhsin Yazıcıoğlu gibi şehrin sembol isimlerini anarak 'Yiğidolar diyarı' diye bahsettiği Sivas'ta bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu ifade etti.

'YENİ EMNİYET BİNASI 1 MİLYAR LİRALIK DEV BİR ESER OLACAK'

Temeli atılan Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nın detaylarını paylaşan Bakan Çiftçi, "Temelini attığımız hizmet binamız, yaklaşık 23 bin 600 metrekare kapalı alana sahip modern bir kompleks olarak inşa edilecektir. Üç hizmet bloğu ve kapalı otoparktan oluşacak bu yatırım, yaklaşık 1 milyar liralık büyüklüğüyle Sivas'ımıza yakışan önemli bir eser olacaktır. Proje tamamlandığında emniyet teşkilatımız vatandaşımıza daha modern, güçlü ve etkin şartlarda hizmet sunacaktır" diye konuştu.

JANDARMA VE EMNİYET TEŞKİLATINA YENİ BİNALAR VE ARAÇLAR

Koyulhisar İlçe Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binasının yapımının tamamlandığını belirten Bakan Çiftçi, modern altyapıya sahip bu tesiste 20 Eylül 2025 tarihinden itibaren 62 personelle hizmet sunulmaya başlandığını aktardı. Kangal, Divriği, Yıldızeli hükümet konakları ile Suşehri ve Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü binalarında da çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayan Çiftçi, kolluk kuvvetlerinin araç filolarının da yenilendiğini vurguladı. Bakan Çiftçi, "2025 yılında 37, bu yıl ise 62 yeni aracı teşkilatlarımızın hizmetine sunduk. Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından ömrünü tamamlayan 107 aracın yerine Sivas Emniyeti'ne kazandırdığımız 26 yeni hizmet aracı polisimizin sahadaki hareket kabiliyetini artıracaktır. Ayrıca İl Özel İdaremize kazandırılan 96 araç, iş makinesi ve ekipman kırsal altyapıdan afet müdahalesine kadar geniş bir alanda vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracaktır" ifadelerini kullandı.

'GÜÇLÜ ULAŞIM, GÜÇLÜ EKONOMİ DEMEKTİR'

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın açıldığı günden bu yana 2 milyondan fazla vatandaşa hizmet verdiğini hatırlatan Bakan Çiftçi, Sivas'ın ulaştırma, sağlık ve eğitim yatırımlarına da değinerek şunları söyledi:

"Sivas-Malatya arasındaki Yağdonduran Tüneli'nin hizmete açılması, Geminbeli ve Çamlıbel tünellerindeki çalışmaların hızla devam etmesi, Kuzey Çevre Yolu'nun yatırım programına alınması ve Nuri Demirağ Havalimanı'mızın yeni pist yatırımı ulaşım altyapımızı güçlendiriyor. Sağlık alanında ise geçici kabul sürecine gelen 1053 yataklı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, çevre illere de hizmet verecek büyük bir sağlık üssü olacaktır. Eğitim alanında da Öğretmen Akademimizin 27 Nisan'da hizmete açılması, Türkiye Yüzyılı'nın ihtiyaç duyduğu öğretmenlerin yetişmesine katkı sağlayacaktır."

Konuşmasının sonunda yatırımların Sivas'la buluşmasında emeği geçen AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e, milletvekillerine ve ilgili kurumlara teşekkür eden Bakan Çiftçi, "Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin" diyerek sözlerini noktaladı.

Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Sivas'ta Yeni Emniyet Binası Temel Atma Töreni - Son Dakika

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