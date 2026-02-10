Siyasette Mesut Özarslan düğümü: Şamil Tayyar'dan çarpıcı sözler - Son Dakika
Politika

Siyasette Mesut Özarslan düğümü: Şamil Tayyar'dan çarpıcı sözler

Siyasette Mesut Özarslan düğümü: Şamil Tayyar\'dan çarpıcı sözler
10.02.2026 20:59
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine küfür ettiği iddiasıyla istifa ederek siyaset kazanını kaynatan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan için AK Parti kapıları şimdilik kapandı. AK Parti kulislerinin nabzını tutan Şamil Tayyar, Özarslan'ın AK Parti'ye geçişinin askıya alındığını ve bir nevi "siyasi karantina"da olduğunu iddia etti.

CHP'den istifa ederek siyaset gündemini sarsan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçiş süreci belirsizliğe büründü. AK Partili Şamil Tayyar, Özarslan'ın "siyasi karantinaya" alındığını duyurarak geçiş sürecinin rafa kaldırıldığını açıkladı.

PARTİLİ BİR KAYNAKTAN ALINAN DUYUM

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçiş ihtimaline dair önemli detaylar paylaştı. Tayyar, Özarslan hakkındaki iddiaların ve devam eden savcılık soruşturmalarının takip edileceğini vurgulayarak, "Partili bir dostumuzun ifadesiyle Özaslan siyasi karantinaya alındı. Teşkilatla istişare yapılacak, nihai değerlendirme olumlu olursa geçişten söz edilebilir," ifadelerini kullandı.

TEŞKİLATLA İSTİŞARE YAPILACAK

Tayyar şu ifadeleri kullandı: CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan'ın AK Parti'ye geçişi şimdilik rafa kaldırıldı.

Partili bir dostumuzun ifadesiyle Özaslan siyasi karantinaya alındı.

Gördüğüm kadarıyla, hakkındaki iddialar, savcılık soruşturması takip edilecek, teşkilatla istişare yapılacak, nihai değerlendirme olumlu olursa o vakit geçiş ihtimalinden söz edilebilir.

Doğru bir tavır.

Sorumsuz aracılara rağmen Cumhurbaşkanımızın bu duyarlılığı çok kıymetli.

Hayırlara vesile olur İnşallah.

KÜFÜR İDDİASI VE İSTİFA SÜRECİ

Özarslan'ın CHP'den istifası, sadece parti içinde değil tüm siyaset dünyasında deprem etkisi yaratmıştı. Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik hakaret ve küfür içerikli ifadeler kullandığını iddia ederek partisinden istifa etmişti. Bu iddialar, CHP kanadında sert tartışmalara yol açmıştı.

AK PARTİ Mİ, MHP Mİ?

AK Parti kapılarının şimdilik "soruşturma ve istişare" şartıyla kapalı tutulması, gözleri Özarslan'ın diğer açıklamalarına çevirdi. Daha önce "MHP'ye de uzak değilim" mesajı veren Özarslan'ın, AK Parti'deki bu "bekleme" sürecinin ardından nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu.

