Siyasi parti liderlerinden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları - Son Dakika
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Politika

Siyasi parti liderlerinden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

Siyasi parti liderlerinden 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

Siyasi parti liderleri, yayımladıkları mesajlarla, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

19.05.2024 11:58
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Siyasi parti liderleri, yayımladıkları mesajlarla, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavvat Dervişoğlu, yayımladığı mesajında, 19 Mayıs'ın, milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığıyla sağlayan şanlı bir yolculuk olduğunu belirtti.

105 yıllık bu yolculuğun ruhunu, azmini ve inancını taşıyan büyük Türk Milleti'nin, şartlar ne kadar çetin olursa olsun, binecek bir Bandırma Vapuru, inecek bir Samsun limanı mutlaka bulacağını kaydeden Dervişoğlu, "Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün ve vatanımız için şehadete erişen tüm istiklal kahramanlarımızın aziz hatıraları huzurunda saygıyla eğiliyor, her birini şükran, minnet ve rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu mesajında, bir milletin en büyük hazinesinin, inançlı ve vatansever gençler olduğunu, 19 Mayıs 1919'da tüm imkansızlıklara rağmen yakılan bağımsızlık meşalesinin, gençlerin umudu, inancı ve destansı mücadelesiyle zaferle sonuçlandığını belirtti. Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki bugünün gençlerinde de aynı ruh ve kararlılık mevcuttur. Yeniden büyük Türkiye idealine olan inancımızın temel dayanağı da bu ruhtur. Geçmişin tecrübesini, bugünün heyecanı ile harmanlayacak olan gençlerimiz, üstün bir medeniyetin ve güçlü bir toplumun mimarları olacaklardır. Bu vesileyle aziz milletimizin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere mübarek vatan toprağı için mücadele vermiş kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum."

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin ilk adımının 105. yıl dönümünün bir kez daha gururla ve coşkuyla idrak edildiğini vurguladı.

Mesajında, gençlere seslenen Aksakal, "Asil Türk milleti ve siz değerli gençler ile birlikte dün olduğu gibi bugün de bölücü teröristlere, onların siyasi uzantılarına, dahili ve harici bedhahlara, işbirlikçi sahte milliyetçilere fırsat vermeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

DSP Genel Başkanı Aksakal, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

"Kurtuluş Savaşı'mız burada atılan adımla başladı"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de Samsun'da, Bandırma Vapuru önünde çekilen video mesaj ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ayak bastığını, buradan Amasya, Erzurum, Sivas ve en sonunda Ankara'ya gittiğini anımsatan Destici, Ankara'da hem TBMM'nin açıldığını hem de Kurtuluş Savaşı'nın fiili olarak başladığını belirtti.

Savaşın ilk adımının 19 Mayıs 1919'da Samsun'da atıldığını vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"19 Mayıs, sadece Anadolu'da yaşayan Türkler için değil, dünyadaki tüm Türkler ve Müslümanlar için de tarihi bir gün oldu. Kurtuluş Savaşı'mız burada atılan adımla başladı ve Allah'a hamdolsun ki 30 Ağustos Zaferi ile nihayete erdi. Büyük Taarruz ile Sakarya Meydan Muharebesi ile kazanıldı. Başta, Cumhuriyetimizin kurucusu Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı, TBMM'nin ilk başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmet ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Başta gençlerimiz olmak üzere bu asil ve necip Türk milletinin her bir ferdinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir vatandaşının Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Bayramımız kutlu olsun, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti var olsun."

Kaynak: AA

Gençlik, Spor, Sp, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Siyasi parti liderlerinden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları - Son Dakika

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