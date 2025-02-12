Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider - Son Dakika
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Politika

Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider

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Siyasi parti liderlerinin 92 günlük Instagram takipçi değişimleri ortaya çıktı. Takipçi sayısını en çok artıran lider 35 bin 305 kişi ile BTP lideri Hüseyin Baş olurken Baş'ı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 18 bin 219 yeni takipçiyle izlerken, üçüncü sırada CHP lideri Özgür Özel yer aldı. Araştırmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 38 binden fazla takipçi kaybettiği görüldü.

12.02.2025 14:27  Güncelleme: 15:00
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Son dönemde siyasi partilerin oy oranlarına ve kamuoyu yoklamalarına ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaşan MDRaporlar, bu kez de siyasi parti liderlerinin Instagram takipçi sayılarında yaşanan değişimi analiz etti.

LİSTENİN BAŞINDA HÜSEYİN BAŞ YER ALDI

Son 92 günlük takipçi değişimlerine yer verilen araştırmada takipçi sayısını en çok artıran liderin 35 bin 305 kişi ile BTP lideri Hüseyin Baş olduğu görüldü.

Son 92 günde en çok takipçi artıran lider Hüseyin Baş oldu

3. SIRADA ÖZGÜR ÖZEL YER ALDI

Baş'ı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 18 bin 219 yeni takipçiyle izlerken, üçüncü sırada CHP lideri Özgür Özel yer aldı.

RAPORDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Rapora göre en fazla takipçi kaybeden lider 38 bin 420 kişi ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken onu 19 bin 696 kişiyle Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce takip etti. Araştırmada MHP lideri Bahçeli'nin de son 92 günde takipçi sayısını 3 bin 174 kişi artırdığı görüldü.

Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider

Zafer Partisi, Sosyal Medya, Hüseyin Baş, Özgür Özel, Ümit Özdağ, Instagram, Teknoloji, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • zurnaci samo Oner:
    bay Recebe yavaş yavaş yolun sonu görünüyor 31 27 Yanıtla
  • Mustafa SAK:
    Erdoğan'ın kaybettiği takipçi kadar takipçisi var zaten, bu neyin kıyaslaması? Erdoğan en yakın takipçisinden 6,8 kat fazla takipçiye sahip. Neyin kafasını yaşıyorsunuz? 21 14 Yanıtla
  • Mustafa SAK:
    Boşuna cilalamayın bu mirasyedi'den hiç bir cacık olmaz. 18 10 Yanıtla
  • Oktay KARACA:
    Hüseyin Baş’ın kim olduğunu anlamak için İran ile ilişkilerini de incelemek gerekir. Adı Büyük “Türkiye” Partisi ama kendi yerli mi tartışılır. 11 9 Yanıtla
  • Kadir Kartav:
    Devleti ele geçirmek isteyen içerdeki ve dışardaki düşmanlara gün doğduğunda ve bir gün devletsiz kalıp Filistinli olmak nasıl bir duyguymuş o acının ne olduğunu anladığında Tayyip Erdoğanı mumla ararsın. 11 6 Yanıtla
  • SELO:
    Genel seçimde takip makip fayda vermez bir chp li olarak benim fikrim emekli maaşımı dahi ödeyemeyecek bir yönetime sahip bir chp var 7 5 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Sahte hesapları instagram kapatsa neler olur neler. siz bilmiyorsunuz dönen dolapları. 0 0 Yanıtla
  • Turk Türük:
    Reisi böyle , Kate külle şeylerle kimse yıkamaz, Türk Milletimiz Reisini bulmuştur, zamanında Gazipaşa ile birlikte Milli Mücadeleye katılan, Aziz Milletimiz, şimdi de Tayyip bey birlikte Milli Mücadeleye girmiştir. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider - Son Dakika
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