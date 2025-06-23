Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP - Son Dakika
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Politika

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
23.06.2025 15:56
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ASAL Araştırma'nın 26 ilde 12-21 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankette, kararsız ve sandığa gitmeyecek seçmenlerin oranı, AK Parti ve CHP'nin oy oranlarını geçti. Ankete katılanların 27,5'i kararsız olduğunu belirtirken, AK Parti 23 puanla, CHP 22,2 puanla kararsızların gerisinde kaldı.

ASAL Araştırma, 26 ilde 12- 21 Haziran 2025 tarihleri arasında 2012 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı."Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltilen ankete göre; "Kararsızım" veya "Oy kullanmayacağım" diyen seçmenlerin oranı, AK Parti ve CHP'yi geride bıraktı.

KARARSIZLAR YÜZDE 27

Yanıt verenlerin 27,5'i kararsız olduğunu dile getirdi; AK Parti 23 puanla, CHP 22,2 puanla kararsızların gerisinde kaldı.

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Kararsızlar dağıtılmadan önce sonuçlar:

AK Parti: Yüzde 23

CHP: Yüzde 22,2

MHP: Yüzde 7,4

DEM Parti: 6,9

İYİ Parti: Yüzde 3,2

Zafer Partisi: Yüzde 2,8

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,5

TİP: Yüzde 1,1

Anahtar Parti: Yüzde 0,9

Diğer: Yüzde 2,5

Kararsız/Oy kullanmam: Yüzde 27,5

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra sonuçlar:

AK Parti: Yüzde 31,7

CHP: Yüzde 30,6

MHP: Yüzde 10,2

DEM Parti: Yüzde 9,5

İYİ Parti: Yüzde 4,4

Zafer Partisi: Yüzde 3,9

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,4

TİP: Yüzde 1,5

Anahtar Parti: Yüzde 1,3

21 Haziran, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (41)

  • Serdengeçti:
    yine iktidara yalakalıgınızı yapmışsınız diğer anketler açık ara CHP derken halk uyandı artık yemiyoruz öyle olsa hemen erken seçime giderlerdi :)) 229 89 Yanıtla
  • yusuf alp:
    yalan makınası 207 31 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    sizin yalanınızı iyi algı yapiyordunuz ama yemezler artık 181 27 Yanıtla
  • Yusuf Gümüşsoy:
    Kararımız Net Yeniden Refah Partisi !. 35 161 Yanıtla
  • Nihat tüfekçi:
    he he inandık???? 140 28 Yanıtla
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