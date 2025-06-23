ASAL Araştırma, 26 ilde 12- 21 Haziran 2025 tarihleri arasında 2012 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı."Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltilen ankete göre; "Kararsızım" veya "Oy kullanmayacağım" diyen seçmenlerin oranı, AK Parti ve CHP'yi geride bıraktı.
Yanıt verenlerin 27,5'i kararsız olduğunu dile getirdi; AK Parti 23 puanla, CHP 22,2 puanla kararsızların gerisinde kaldı.
AK Parti: Yüzde 23
CHP: Yüzde 22,2
MHP: Yüzde 7,4
DEM Parti: 6,9
İYİ Parti: Yüzde 3,2
Zafer Partisi: Yüzde 2,8
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,5
TİP: Yüzde 1,1
Anahtar Parti: Yüzde 0,9
Diğer: Yüzde 2,5
Kararsız/Oy kullanmam: Yüzde 27,5
AK Parti: Yüzde 31,7
CHP: Yüzde 30,6
MHP: Yüzde 10,2
DEM Parti: Yüzde 9,5
İYİ Parti: Yüzde 4,4
Zafer Partisi: Yüzde 3,9
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,4
TİP: Yüzde 1,5
Anahtar Parti: Yüzde 1,3
Son Dakika › Politika › Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP - Son Dakika
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