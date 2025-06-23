Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

ASAL Araştırma, 26 ilde 12- 21 Haziran 2025 tarihleri arasında 2012 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı."Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltilen ankete göre; "Kararsızım" veya "Oy kullanmayacağım" diyen seçmenlerin oranı, AK Parti ve CHP'yi geride bıraktı.

KARARSIZLAR YÜZDE 27

Yanıt verenlerin 27,5'i kararsız olduğunu dile getirdi; AK Parti 23 puanla, CHP 22,2 puanla kararsızların gerisinde kaldı.

Kararsızlar dağıtılmadan önce sonuçlar:

AK Parti: Yüzde 23

CHP: Yüzde 22,2

MHP: Yüzde 7,4

DEM Parti: 6,9

İYİ Parti: Yüzde 3,2

Zafer Partisi: Yüzde 2,8

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,5

TİP: Yüzde 1,1

Anahtar Parti: Yüzde 0,9

Diğer: Yüzde 2,5

Kararsız/Oy kullanmam: Yüzde 27,5

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra sonuçlar:

AK Parti: Yüzde 31,7

CHP: Yüzde 30,6

MHP: Yüzde 10,2

DEM Parti: Yüzde 9,5

İYİ Parti: Yüzde 4,4

Zafer Partisi: Yüzde 3,9

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,4

TİP: Yüzde 1,5

Anahtar Parti: Yüzde 1,3