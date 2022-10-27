Bakan Bekir Bozdağ: Hem Türk Tabipleri Birliği hem de mimar ve mühendisler odalarıyla ilgili yeni bir hazırlık yapıyoruz

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iftirasını gündeme taşıyan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın 20 Ekim'deki PKK/ YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar üzerine harekete geçti. Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan bugün İstanbul Kadıköy'deki evinde gözaltına alındı. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi.

''YENİ BİR HAZIRLIK YAPIYORUZ''

Türk Tabipleri Birliği'nin yapısı ile ilgili mevzuat çalışması yaptıklarını duyuran Adalet Bakanı Bozdağ, "Hem Türk Tabipleri Birliği, hem mimar ve mühendisler odalarıyla ilgili yeni bir hazırlık yapıyoruz'' dedi.

Bekir Bozdağ'ın açıklamalarının detayları şu şekilde:

' 'Türk Tabipler Birliği'nin 'Türk' ismine hakaret edercesine Türk milletine ve Türkiye Devleti'ne düşmanlık eden terör örgütlerinin ağzıyla, 'Türk' ifadesini kullanan bir çatının altında görev yapması, bu milletin de devletimizin de kabul edeceği bir iş değildir. O nedenle burada yeni bir düzenleme hazırlığına başlandı''

EVİNDE KALAŞNİKOF MERMİLERİ BULUNDU

Gözaltına alınan Fincancı'nın evinde yapılan aramada örgütsel el kitabı ve kalaşnikof mermileri ele geçirildi. Öte yandan TTB Başkanı Fincancı'nın gözaltına alınma görüntüleri de ortaya çıktı.

FİNCANCI NE DEMİŞTİ?

Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında "kimyasal silah kullandığını" iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti.

MSB: TSK ENVANTERİNDE KİMYASAL SİLAH YOK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da bir açıklama yaparak iddiayı yalanlamıştı. Açıklamada, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirilmişti.