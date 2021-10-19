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Son Dakika! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu tavsiyesi verdi: Bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yor - Son Dakika

Son Dakika! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu tavsiyesi verdi: Bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yor

19.10.2021 11:18

Son dakika! Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara 18 Ekim gününü tarih vererek grev çağrısı yapmasına tepki gösterdi. Bahçeli, "Kılıçdaroğlu bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yormalıdır. Bu şahsın sadece boş zamanlarında belediye binası ve İstanbul'a uğradığını görüyoruz. Bu şahıs il il kapı kapı gezmektedir. Bu şahıs neyi planlamaktadır? Birbirinize çalım atmak için fırsat kollayan curcuna ittifakına Türkiye teslim edilir mi?" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasına, "Beşeriyeti etkileyen fikir akımları arasında en güçlü olanı kuşkusuz insana bakış açısıdır. Öncelikle yapmamız gereken ya durduğunuz yeri gözden geçirmek ya da bakış açısını değiştirmektir. Aynı yoldan giderek farklı sonuçlar alamayız. MHP'nin siyaseti insan merkezlidir, millet medeniyettir" sözleriyle başlayan Bahçeli'nin hedefinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklaması da vardı.

"ATEŞ OLSA CÜRMÜ KADAR YER YAKAR"

Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videoda bürokratlara yönelik "Unutulmamalıdır ki devlete değil şahsi çıkarlara hizmet etmenin sorumluluğu var. 18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa Pazartesi itibariyle durun." ifadelerini kullanmasına Bahçeli şöyle yanıt verdi:

"Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiye tehdit mesajı vesayetçi bir yaklaşımdır. Süre doldu, bir günde geçti. Sayın Kılıçdaroğlu ne oldu? Heyben doldu mu? Başın göğe erdi mi? Bu üslubun faili ateş olsa cürmü kadar yer yakacaktır."

"BU ŞAHIS SADECE BOŞ ZAMANLARINDA İSTANBUL'A UĞRUYOR"

CHP liderine yüklenmeye devam eden Bahçeli, şehir gezileri ile dikkatleri üzerine çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili de Kılıçdaroğlu'na tavsiyede bulundu. Bahçeli, "Kılıçdaroğlu bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yormalıdır. Bu şahsın sadece boş zamanlarında belediye binası ve İstanbul'a uğradığını görüyoruz. Bu şahıs il il kapı kapı gezmektedir. Bu şahıs neyi planlamaktadır? Sipariş bir senaryo devrededir. İP Başkanı, Fatih benzetmesiyle şahsı nereye, hangi girdaba çekmek istemektedir? Birbirinize çalım atmak için fırsat kollayan curcuna ittifakına Türkiye teslim edilir mi?"

Son Dakika! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu tavsiyesi verdi: Bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yor

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Son Dakika Politika Son Dakika! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu tavsiyesi verdi: Bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu tavsiyesi verdi: Bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yor - Son Dakika
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