CHP 38. Olağan Kurultayı, 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak - Son Dakika

CHP 38. Olağan Kurultayı, 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak

Son Güncelleme: 26.09.2023 15:37

CHP Parti Meclisi, CHP 38. Olağan Kurultayı'nın 4-5 Kasım tarihlerinde yapılmasını kararlaştırdı. Kurultay'da Kılıçdaroğlu ile genel başkanlığa adaylığını ilan eden Özgür Özel karşı karşıya gelecek.

CHP Parti Meclisi, 38. Olağan Kurultayı'nın 4-5 Kasım'da yapılması kararını aldı. Gözlerin çevrildiği kurultayda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile genel başkanlığa adaylığını açıklayan Özgür Özel yarışacak.

PARTİ MECLİSİ TOPLANDI

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında Parti Meclisi, CHP Genel Merkezi'nde toplandı. Saat 11.30'da başlayan toplantıda Kılıçdaroğlu'nun sunuşunun ardından; son siyasi gelişmeler üzerine değerlendirme yapıldı. 38. Olağan Kurultayı'nın ise 4-5 Kasım tarihlerinde Ankara'da yapılması kararlaştırıldı.

KILIÇDAROĞLU İLE ÖZEL KARŞI KARŞIYA

Buna göre 4 Kasım'da genel başkan, 5 Kasım'da ise parti meclisi üyeleri seçilecek. Kılıçdaroğlu ve partide değişim rüzgarı başlatanların başında gelen Özgür Özel genel başkanlık için yarışacak.

TÜZÜK KURULTAYI 25-26 KASIM'DA

Parti Meclisi'nde alınan diğer bir karara göre; tüzük kurultayı da 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak. İki karar da oybirliği ile alındı.

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP 38. Olağan Kurultayı, 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP 38. Olağan Kurultayı, 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak - Son Dakika
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