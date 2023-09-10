Son Dakika! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili olarak "Mansur Yavaş bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır" dedi.

PROGRAM SONRASI GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 100. Yıl Hatıra Ormanı açılışında konuştu. Program sonrası Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

"MANSUR YAVAŞ, ADAYIMIZDIR"

"Yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin adayı kim olacak?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Mansur Yavaş bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır" yanıtını verdi.

MANSUR YAVAŞ SİNYALİ VERMİŞTİ

Öte yandan Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde göreve 5 yıl daha talip olduğunu dile getirerek, "Bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim" sözleriyle dikkat çekmişti.

"5 YIL DAHA SİZLERLE BİRLİKTE OLMAK İSTİYORUM"

Yavaş, 30 Ağustos'ta yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam etmek istiyorum. Bu dönemde olduğu gibi yeni dönemde de bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim. Bizim siyasi tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok. Ankara'da 25 yıl yaşanan travmayı tekrar yaşatmaya hakkımız yok. Allah nasip ederse, sizler de bize destek olursanız, seçime girip inşallah bir 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum. Süreç devam ediyor henüz kesin bir şey yok ama eğer gerçekleşirse bu yolda benimle yürümeye var mısınız? Hakça, adaletle ve yetim hakkını gözeterek, Ankara'yı hep birlikte bir 5 yıl daha yönetmeye var mısınız? Öğrencinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin yanında olup, zorlu ekonomik koşullarda dayanışma ile kentimizi yönetmeye var mısınız? Sizlerle gurur duyuyorum. Burada yankılanan gür sesi herkesin duyduğuna yürekten inanıyorum. Ankara'yı Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir hale hep birlikte getireceğiz."