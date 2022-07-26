Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Ağustos'ta Rusya yolcusu! Putin ile yapılacak zirvede tahıl konusu ve Ukrayna'daki son durum ele alınacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Ağustos'ta Rusya yolcusu! Putin ile yapılacak zirvede tahıl konusu ve Ukrayna'daki son durum ele alınacak

26.07.2022 16:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 5 Ağustos'ta Rusya'nın Soçi kentine gidecek. İkili gerçekleşecek zirvede, Tahıl Koordinasyon Merkezi ve Ukrayna'daki son durumu ele alacak. Ayrıca Rusya'nın Baykar'la anlaşma yapma konusundaki teklifinin de görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya gidiyor. Erdoğan'ın 5 Ağustos tarihinde, günübirlik ziyarette, Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceği belirtildi.

MASADA 2 ÖNEMLİ KONU VAR

Soçi'de gerçekleşecek sürpriz zirvede İstanbul'da kurulan Tahıl Koordinasyon Merkezi ve Ukrayna'daki son durumun ele alınması bekleniyor.

RUSYA İLE BAYKAR GÖRÜŞMESİ OLABİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında Rusya'nın Baykar'la anlaşma yapmak istediği konusundaki teklifi kurmaylarına iletmişti. Soçi'deki zirvede bu konunun da gündeme geleceği ifade ediliyor.

SON GÖRÜŞME TAHRAN'DA GERÇEKLEŞTİ

Ukrayna savaşının başladığı tarihten bu yana iki lider sık sık bir araya gelmişti. Son görüşme 19 Temmuz'da İran'daki üçlü zirvede gerçekleşmişti. Görüşmede Suriye'deki son durum masaya yatırılmıştı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Türkiye, Rusya, Soçi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Ağustos'ta Rusya yolcusu! Putin ile yapılacak zirvede tahıl konusu ve Ukrayna'daki son durum ele alınacak - Son Dakika


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