Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Hayrettin Eren'in cenaze törenine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Hayrettin Eren'in cenaze törenine katıldı

23.02.2022 17:14
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Hayrettin Eren'in cenaze törenine katıldı

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de kalp krizi geçiren Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de kalp krizi geçiren Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in cenaze törenine katıldı.

Senegal'de kalp krizi geçiren Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından şehit Eren'in naaşı Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş dua etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı dileyerek, "Şu anda musallada bulunan Hakk'a uğurlayacağımız Hayrettin kardeşimizle bugüne kadar çok yol yürüdük. Bu defa Afrika seyahatlerimizde beraberdik. Kalp krizi durumunu öğrendik. İlgili arkadaşlarımız son ana kadar çok gayret sarf ettiler. Ellerinden gelen tüm gayreti ortaya koydular. Rabbimizin takdir ettiği o saat gelince emaneti malum alıyor. Tabii ki takdir, şehidimizi birlikte aldık ve tekrar ülkemize döndük. Öncelikle ailesine ve tüm meslekteki arkadaşlarına, kardeşlerine sabrı cemil niyaz ediyoruz. Bu yolda Hayrettin kardeşimizin gayretini biliyoruz. Bir müdür olarak elinden gelen tüm imkanları her zaman her yerde nasıl seferber ettiğini biliyoruz. Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Biz kendisini iyi tanırdık, iyi bilirdik, Allah için de sevdik. Mesleğine sarılışının ne denli onurlu olduğunu bildiğimiz bir kardeşimiz olarak uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun. Rabbim bizi cennetinde birlikte eylesin" ifadelerini kullandı.

Şehidin cenazesi, defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şehidin ailesi, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANKARA

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'İkisinden de vazgeçmemiz mümkün değil' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'İkisinden de vazgeçmemiz mümkün değil'

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Cenaze, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Hayrettin Eren'in cenaze törenine katıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:15 Son Dakika: Erdoğan, Rusya lideri Putin'le telefonda görüştü! Moskova-Kiev kriziyle ilgili önemli mesajını tekrarladı
16:57 Otoyol ve köprü ücretleriyle ilgili yeni düzenleme! Taksiciler ilave ücret talep edemeyecek
16:57 Fenerbahçe, Joachim Löw'le anlaştı! Deneyimli hocanın ekibi bile netleşti
16:53 ABD'li sosyalistlerden eski yoldaşa destek: NATO'nun yayılmacılığı durmalı
16:48 Standart gram altın 835 bin liraya geriledi
16:43 Ukraynalı efsane futbolcu Andriy Shevchenko: Halkımla ve ülkemle her zaman gurur duydum
16:33 Ünlü sunucu Buket Aydın, 2 milyon TL'ye reklam yüzü oldu!
16:32 Önce adamı gözüne kestirdi, sonra nehirden fırladı ve saniyeler içinde midesine indirdi! İşte timsahın adamı yediği görüntüler
16:29 Moskova'dan ABD'ye yaptırımlarına yanıt geldi: Güçlü bir şekilde yanıt vereceğiz!
16:21 Bugün ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak Son Nefesime Kadar dizisinde neler olacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 17:23:28. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Hayrettin Eren'in cenaze törenine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement