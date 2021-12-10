Son Dakika! Erdoğan'ın Siirt mitingindeki bombalı saldırı girişimine yönelik soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Aralık 2021 tarihindeki Siirt mitinginde görevlendirilen polisin aracının altına mıknatıslı bomba yerleştirilmişti. Bomba düzeneği iki polisin dikkati sayesinde fark edilirken, büyük bir facianın da eşiğinden dönülmüştü.
Suikast girişimine yönelik çok yönlü araştırmalar sürerken, İçişleri Bakanlığı son gelişmeleri aktardı. Bakanlık tarafından paylaşılan son bilgilere göre; polis memurunun özel aracının altına mıknatıslı bomba yerleştirilmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada bu sabah eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasının tamamı ise şu şekilde;
Mardin Nusaybin ilçesinde 04.12.2021 tarihinde, bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti.
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