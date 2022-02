Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinin yeni kançılarya binasının resmi açılışını gerçekleştirerek, "Bölgesinde anahtar konumda bir ülke olan Senegal'le münasebetlerimiz mükemmel düzeyde seyrediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı Senegal'de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde heyetle birlikte başkent Dakar'da Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinin yeni kançılarya binasının resmi açılış törenine iştirak etti.

"Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyükelçilik sayımız 12'den 43'e çıktı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Dakar Büyükelçiliğimiz yeni binalarının açılış törenlerine teşriflerinizden dolayı hepinize şükranlarımızı sunuyorum" dedi. Çavuşoğlu, "Dakar Büyükelçiliğimiz Afrika'daki kıdemli temsilciliklerimizden bir tanesidir. Selçukludan ilham alan mimarisiyle bu güzel eseri ülkelerimize kazandırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dış politikamızı dünyanın her köşesinde dinamik bir anlayışla yürütüyoruz. Diplomaside etkin olmak için sahada olmak gerekir. Bu amaçla diplomasimizin alt yapısını da güçlendiriyoruz ve bu anlayışla hamdolsun dünyanın en büyük diplomatik ağına sahip 5 ülkesinden biri olduk. Son 20 yılda sadece yurtdışındaki temsilcilik sayımızı artırmakla kalmıyoruz. Yabancı ülkelerle özellikle bu ülkelerde bayrağımızın dalgalandığı Türk misyonlarını ülkemizin itibarına yaraşır örnek binalara kavuşturduk. Bu sayede vatandaşımıza, soydaşımıza, kardeşlerimize verdiğimiz hizmetin kalitesini de artırdık. Ayrıca Türk mimarisinin özelliklerini taşıyan yeni binaları devletimize kazandırdık, kazandırıyoruz. Son olarak New York'ta çok taraflı diplomasinin kalbindeki Türkevi binasının açılışındaki gururu hep birlikte yaşadık. İnşallah Afrika'da her yerde temsilciliklerimizle var olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. "Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyükelçilik sayımız 12'den 43'e çıktı" diyen Çavuşoğlu, "Hedefimiz 51 büyükelçilik" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanım, bu binanın yapımını Summa ve Tosyalı şirketleri gerçekleştirdi. İnşaatın her aşamasında kendileriyle yakın mesafe içinde olduk. İşçisinden mühendisine büyük bir gayretle çalıştılar, buna şahidiz. Özellikle sahaya girdikten sonra bu pandemi sebebiyle biraz gecikme oldu 8 buçuk ayda bu işi bitirip bize teslim ettiler. Bakanlığım adına emeği geçen herkese huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım Senegali tanımlayan 'terangayı' yani Senegal misafirperverliğini ve ortak kültürümüzün örneklerini her ziyaretimizde tecrübe ediyoruz. Büyükelçiliğimizin inşa sürecinin süratle tamamlanması da ilişkilerimizin geldiği seviyenin bir sonucu. Bu nedenle bir teşekkürü de huzurlarınızda Senegal makamlarına iletmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Sall, değerli kardeşim Dışişleri Bakanı Ayşe Tall Sall olmak üzere her seviyede büyük destek gördük. Sonuçta Senegal'e ve Türk-Senegal kardeşliğine yaraşır bir eseri hep birlikte ülkelerimize kazandırdık. Bu güzel yapının kapıları vatandaşlarımıza ve Senegalli dostlarımıza her zaman açık olacak. Büyükelçiliğimiz, TİKA, Maarif Vakfı, Yunus Emre, Türk Hava Yolları gibi kurumlarımız köprüler kurmaya devam edecek. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza hariciyemize verdiği destek için bir kere daha şükranlarımızı sunuyorum."

Erdoğan: "Afrika ülkeleri içinde Senegal bizim için gerçekten müstesna bir konumda bulunuyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Sözlerimin başında her birinize Türkiye'deki kardeşlerimizin selam ve sevgilerimi iletmek istiyorum. Dakar'daki Türkevi'ne hepiniz hoş geldiniz. Senegal'e 2 yıl aradan sonra gerçekleştirdiğim bu ziyaret vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum" dedi. Erdoğan, "Afrika ülkeleri içinde Senegal bizim için gerçekten müstesna bir konumda bulunuyor. Dakar Büyükelçiliğimiz 1960'lı yıllarda Afrika'da açtığımız ilk büyükelçiliklerimizden bir tanesidir. Yine Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA da Batı Afrika'daki ilk ofisini 2007'de Dakar'da açtı. Senegal ve Dakar, bizim Afrika'yla yeniden buluşmamızın, yeniden kucaklaşmamızın adeta ilk adresi oldu. İşte bugün bu güçlü tarihi-kültürel ve beşeri bağlarımızı bir adım daha öteye taşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Senegal hükümetince tarafımıza şehrin bu kıymetli bölgesinde 10 bin metrekarelik arsa tahsis edildi"

Erdoğan konuşmasının devamında, "Açılışını yaptığımız Dakar Büyükelçiliğimizin yeni kançılarya binasının ülkemize, milletimize ve Senegal halkına hayırlı olmasını diliyorum. Konumuyla, fiziki şartlarıyla, mimarisiyle, müştemilatıyla Türkiye Cumhuriyetine yakışır bir eseri kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Biliyorsunuz 2016 yılındaki ziyaretim sırasında burayla ilgili bir protokol imzalamıştık. Protokol çerçevesinde Senegal hükümetince tarafımıza şehrin bu kıymetli bölgesinde 10 bin metrekarelik arsa tahsis edildi. 11 Eylül 2020 tarihinde Dışişleri Bakanımın Senagal'i ziyareti sırasında binamızın temelini atarak çalışmaları süratle yürüttük. Bin 910 metrekarelik alanda kançılarya hizmet binaları ve 1546 metrekarelik alanda lojman inşaatı Türk firmalarınca Summa ve Tosyalı olarak sağ olsun gerçekleştirildi. Afrika'da pek çok projeyi hayata geçiren Summa ve Tosyalı Holding'e büyükelçiliği binasına verdikleri katkıdan ötürü şahsım, milletim adına tekrar teşekkür ediyorum. Emekleriyle, alınterleri ile bu güzel binasın inşasını rekor sürede gerçekleştiren mimarından, mühendisinden işçisine tüm kardeşlerime de özellikle teşekkür ediyorum" dedi.

"Bölgesinde anahtar konumda bir ülke olan Senegal'le münasebetlerimiz mükemmel düzeyde seyrediyor"

"Başta kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Sall olmak üzere ve şu anda da yine aramızda bulunan Dışişleri Bakanı Ayşe Hanım'a da yine özellikle teşekkür ediyorum. Tüm Senegal makamlarına bu sürece sağladıkları destek dolayısıyla ayrıca şükranlarımı sunuyorum" diyen Erdoğan, "Bölgesinde anahtar konumda bir ülke olan Senegal'le münasebetlerimiz mükemmel düzeyde seyrediyor. İkili ilişkilerimizin güçlendirilmesine yönelik ortak siyasi irade inşallah 1 milyar dolara ulaşacağız. İş birliğimiz güçlü bir şekilde devam ediyor. Türk şirketlerinin başta inşaat sektörü olmak üzere Senegal'in altyapı ve kalkınmasına destek vermelerinden memnuniyet duyuyorum. Özellikle de büyükelçilik binalarımızın açılış töreninden sonra aziz kardeşim Sall ve davetli diğer ülkelerin devlet başkanlarıyla birlikte Türk müteşebbislerce inşa edilen 50 bin kişilik Senegal Stadyumu'nun açılış törenine de iştirak edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Dakar Büyükelçiliğimiz yeni binalarıyla dünyada örnek büyükelçilik binalarımızdan hamdolsun bir tanesi oldu"

Büyükelçilik binasını yeri ve mimarisi itibari ile Türk kültürünü ve köklü devlet geleneğini hakkıyla temsil eden bir yapı olarak gördüğünü kaydeden Erdoğan, "Dakar Büyükelçiliğimiz yeni binalarıyla dünyada örnek büyükelçilik binalarımızdan hamdolsun bir tanesi oldu ve burada vatandaşlarımız onur duyacakları bir büyükelçilik binasına kavuştular. Sizler için en iyi hizmeti verme, ülkemizin Senegal'deki mevcudiyetine tanıtımına önemli katkılar sağlamaya devam edecektir. Büyükelçiliğimizin kapıları vatandaşlarımıza olduğu gibi Senegalli kardeşlerimize ve Senegal'de yaşayan herkese açıktır" dedi.

Erdoğan, "Senegal'de yaşayan siz kardeşlerimizden tarihiyle büyük, değerleriyle büyük, vicdanıyla büyük bir devletin vatandaşı olduğunuzu bilerek hareket etmenizi bekliyoruz ve Maarif Vakfı olarak şu anda yavrularımız burada. Yavrularımız burada, Maarif Vakfıyla da hamdolsun 800'e yakın şu anda öğrencinin yetişmesine hizmet veriyorlar. Burada görev yapan tüm öğretmenlerimize yine şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum ve güzel yavrularımızı da inşallah geleceğin Senegal'inde önemli görevler alacaklarına inanıyorum" diye konuştu.

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu düşüncelerle büyükelçiliğimiz yeni binalarının ülkemize, milletimize ve Senegal'e hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin bu gurur gününe iştirak eden siz misafirlerimize tekrar şükranlarımı sunuyorum. Büyükelçimize ve mesai arkadaşlarına Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyor ve bu arada yine gerek Summa gerek Tosyalı Holding'e buradaki verdikleri emek ve ülkemiz için böyle bir adeta eseri kazandırdıkları için yine şahsım, milletim adına tekrar teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından kurdele kesimiyle açılışı gerçekleştirirken, büyükelçiliğin bahçesine fidan dikti. - DAKAR