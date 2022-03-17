Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Özer, Malatya'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Özer, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

17.03.2022 15:58
Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Özer, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

Edinilen son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret eden Özer, burada çiçeklerle karşılandı, İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanlığı için satın alınan 5 aracın hizmete sokulması dolayısıyla belediye önünde düzenlenen törene katıldı.

Özer, törende yaptığı konuşmada, Malatya ziyaretinin bereketli geçtiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür eden Bakan Özer, "Malatya'ya kazandıracağımız okulların arazilerinin hızlı bir şekilde temininde, yeni okulların yapımına katkılarından dolayı aynı zamanda mevcut okulların niteliğinin artması için laboratuvardan kütüphane yapımına kadar tüm alanlarda verdiği desteklerden dolayı hem Malatya'daki hemşehrilerimizin çocukları, öğretmenlerimiz ve bakanlık adına en içten şükranlarımı sunuyorum. Bugün kente kazandırılan 5 itfaiye aracının da Malatya'ya hayırlı, uğurlu olmasınız diliyorum. İnşallah bunlara hiç ihtiyaç kalmaz." dedi.

Özer, konuşmasının ardından Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ve diğer ilgililerle kurdele kesti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret eden Bakan Özer, kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti Malatya İl Başkanlığına geçen Bakan Özer, burada da İl Başkanı İhsan Koca ile görüştü.

Ziyarette, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı da hazır bulundu.

Bakan Özer, daha sonra partililerle basına kapalı görüştü.

Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Özer, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Özer, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Özer, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Özer, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

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Selahattin Gürkan, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Malatya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Özer, Malatya'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Özer, Malatya'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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