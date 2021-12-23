Bakan Akar, 'topraklarını kurtarma' sözünü tutan Azerbaycanlı şehit subayın ailesi ile bir araya geldi - Son Dakika

Bakan Akar, 'topraklarını kurtarma' sözünü tutan Azerbaycanlı şehit subayın ailesi ile bir araya geldi

ANKARA Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kendisine "Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma" sözünü verdikten sonra Vatan Muharebesi'nde şehit düşen Üsteğmen Valeh Memiyev'in ailesi ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan'ın Vatan Muharebesi şehidi Üsteğmen Memiyev'in annesi İlhame Memiyeva, babası İsbat Memiyev, ağabeyi Vüsal Memiyev ve yeğeni Sabir Memiyev ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Türkiye'de eğitimlerine devam Vatan Muharebesi şehitlerinin çocuklarından Anar İbrahimli, Shabnem Gubatova ile Vatan Muhaberesi Gazisi Aykhan Movsumov ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov'un da katıldığı buluşmada konuşan Akar, bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başladı.

Türkiye ve Azerbaycan'ın "iki devlet, tek millet" olduğunu vurgulayan Akar, bunun Vatan Muharebesi'nde tüm dünyaya bir kez daha gösterildiğini belirtti. Kardeş iki ülkenin kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğunu dile getiren Akar, bu birlikteliğe birçok ülkenin gıptayla baktığını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki yakın dostluğun mevcut iyi ilişkileri daha da güçlendirdiğini belirten Akar, 44 gün süren Vatan Muharebesi ile Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtaran Azerbaycan'ı bir kez daha kutladı. Başta Üsteğmen Valeh Memiyev olmak üzere Vatan Muharebesi şehitlerine Allah'tan rahmet, gazilerine şifa dileklerini ileten Akar, "İki sene önce bir tatbikatta karşılaştığımızda Valeh'e 'Burası bir tatbikat. Marifet 30 senedir işgal altındaki toprakları kurtarmaktır' dedim. Valeh de bana Azerbaycan'ın öz topraklarını kurtarmak için şeref sözü verdi. Orada biz tarihe şahit olduk. Şehitlerimizin, gazilerimizin vatan, millet, bayrak uğruna gösterdikleri kahramanlık ve fedakarlıklar asla unutulmayacak. Hatıralarını asla unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Tüm Kafkasya'nın huzur ve refahı

Tüm Kafkasya'nın huzur ve refah içinde yaşamasının önemine de değinen Akar, "Bu konuyu Sayın Aliyev ve Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar tekrar dile getirdiler. Onlar bir barış eli uzattılar Ermenistan'a. Bizim dileğimiz, temennimiz, Ermenistan'ın bunu zafiyet olarak değerlendirip yanlış bir adım atmaması ve bu barış elini tutmasıdır. Temennimiz Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın uzattığı barış elini tutması, bir an önce bölgede istikrarın sağlanması, barışın, huzurun gelmesi, oradaki insanların güven ve refah içinde yaşamalarının sağlanmasıdır" diye konuştu.

TSK ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri mensuplarının omuz omuza barış, huzur ve güven için görev yaptığını belirten Akar, "Bizim derdimiz, ülkelerimize, topraklarımıza göz dikilmemesidir. Bizim derdimiz bu. Bizim kimsenin toprağında, hakkında gözümüz yok. Kendi hak, hukuk ve toprağımızı korumak için yapılması gerekenlerin hepsini şimdiye kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Şu anda da askeri, eğitim, iş birliği ve dayanışma, yardımlaşma konularında Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraber çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu. Bakan Akar, Azerbaycanlı öğrencilere de hitap ederek, onların ülkelerine dönüşlerinde Türkiye'nin gönüllü elçileri olacağını, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin daha da gelişmesine katkı sağlayacaklarını söyledi. Akar, öğrencilerden çok çalışmalarını, sahip olacakları bilgilerle geleceğin şekillenmesine önemli katkılar sağlamak için gayret göstermelerini istedi. Görüşmenin sonunda Azerbaycanlı öğrenciler Akar'a Azerbaycan bayrağı verirken, Akar da Vatan Muharebesi şehidi Üsteğmen Valeh Memiyev ile çekildiği fotoğrafı şehidin ailesine hediye etti. Şehidin babası İsbat Memiyev, Akar'a davetinden dolayı teşekkür ederek, "Size minnettarım sayenizde Türkiye'ye geldik, Anıtkabir'i ziyaret ettik, bir araya geldik" dedi.

Azerbaycanlı Şehit Üsteğmen Valeh Memiyev, 27 Eylül- 10 Kasım 2020'deki 44 günlük savaşta, Gubadlı iline bağlı çok sayıda yerleşim biriminin Ermenistan işgalinden kurtarılmasında yer aldıktan sonra yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu.