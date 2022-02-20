Son dakika haberleri: Bakan Bozdağ, Yozgat'ta cenaze törenine katıldı - Son Dakika

- Bakan Bozdağ, Yozgat'ta cenaze törenine katıldı

YOZGAT - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer'in vefat eden eşi Neriman Başer'in cenaze törenine katıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer'in vefat eden eşinin cenaze töreni için Yozgat' a geldi. Yaklaşık 4 aydır yüksek tansiyona bağlı Ankara Şehir Hastanesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neriman Başer için ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Başer, Sarıtopraklık Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Bakan Bozdağ'ı yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer, ilçe belediye başkanları ve partililer ile Başer'in yakınları katıldı.