Üye Girişi
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da konuştu Açıklaması

29.01.2022 17:45
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da konuştu Açıklaması

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, herkesin, "Nerede bu devlet?" sözüyle büyüdüğünü belirterek, "Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de, 'Nerede bu devlet?' yok, 'Allah devlete zeval vermesin' sözü var." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, herkesin, "Nerede bu devlet?" sözüyle büyüdüğünü belirterek, " Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de, 'Nerede bu devlet?' yok, 'Allah devlete zeval vermesin' sözü var." dedi.

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen, Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde, Dereli ve Doğankent ile bir çok ilçede 20 Ağustos 2020'de sel ve afetle karşı karşıya kalındığını anımsattı.

Allah'tan bir daha memlekete, insanlığa böyle bir afet göstermemesini dileyen Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız afeti duyar duymaz hemen, 'Hemşehrilerimin yanına gideceksiniz' talimatını verdikten sonra, sabah gün ışımadan belediye başkanları, valilerimiz, kaymakamlarımız, milletvekilleri, devletin tüm kurumlarıyla burada birlikte olduk." ifadelerini kullandı.

Soylu, bölgeye gittiğinde, "Allah'ım herhalde bu küçük kıyamet" dediğini anlatarak, "Bütün dükkanlarımız, evlerimiz sel sularıyla neredeyse alt üst olmuştu. O sabah insanlarımızın, hemşehrilerimizin yüzünün nasıl umutsuzluğa döndüğünü ve nasıl bir olayla karşı karşıya kaldığımızı hissettiğimizden sonra, kıymetli Cumhurbaşkanımızı bir kez daha arayıp durumu arz ettim. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi, devlet tüm gücüyle burada oldu." diye konuştu.

Sadece Dereli ve Doğankent'in değil, 500 grup yolu, binlerce kilometre kanalizasyonun ve hemen hemen her noktanın afetten etkilendiğine dikkati çeken Soylu, tahkimat duvarları, köprüler ve doğalgazla yepyeni bir anlayış oluşturmak için aylarca gayret ortaya konulduğunu vurguladı.

Soylu, geçmişte bir afet olduğunda, "Nerede bu devlet?" denildiğinin altını çizerek, "Hepimiz, 'Nerede bu devlet?' sözüyle büyüdük. Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de, 'Nerede bu devlet?' yok, 'Allah devlete zeval vermesin' sözü var." dedi.

Alanda bulunanlara, "Bu muhteşem topluluk 2023'e hazır mı?" sorusunu yönelten Bakan Soylu, "2023'te bütün dünya bir olsa da cihan bir olsa da bunları sandıkta mağlup etmeye ve Türkiye'yi istikametinde yürütmeye hazır mı? Cumhuriyetin 100. yılında sandıkların rekorunu kırmaya hazır mı? Allah sizden razı olsun, Allah bizi size mahcup etmesin." diye konuştu.

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da konuştu Açıklaması

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Doğankent, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor         
17:12
Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir         
16:47
İstiklal Caddesi'nde heyecanlı dakikalar! Hırsızı üzerine atlayarak yakaladı İstiklal Caddesi'nde heyecanlı dakikalar! Hırsızı üzerine atlayarak yakaladı         
16:29
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor         
15:52
Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var         
13:27
Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada         
12:16
Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı         
10:08
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez         
10:01
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek         
08:02
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun         
08:01
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Son Dakika: İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın bitiyor Son Dakika: İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın bitiyor         
19:32

Son Dakika Haberleri
17:30 Sevgilisine ilgi gösterdiği için arkadaşının cinsel organı kesip öldüren şüpheliden kan donduran sözler: Evde et kesmiştim, içim daraldı
17:13 Malatya'da kan donduran olay! Annesi ile tartışan babasını gözünden vurarak öldürdü
17:11 Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor
17:00 Seyir halindeyken araçlarında cinsel ilişkiye giren çiftin başı fena yandı
16:57 Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah
16:47 Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir
16:29 Kim bu ünlü çift? Televizyon dünyasının ünlü isimlerinin cinsel ilişki görüntüleri internete sızdı
16:23 Erdoğan, toplu açılış töreninde konuştu! Faizi indireceğiz, bilin ki enflasyon da düşecek
16:20 6 yılda 6 başkan değişti! Eski TÜİK Başkanı: Böyle bir bağımsızlık olabilir mi?
14:17 İki aile arasındaki barış toplantısında savaş çıktı, yine kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 17:51:57. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement