Son dakika haberleri: AK Parti'li Ayrım, Kara Ocak Katliamı şehitlerini andı - Son Dakika

Türkiye- Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, 20 Ocak 1990'da Azerbaycan'da yaşanan ve "Kara Ocak" olarak bilinen katliamda şehit edilenleri andı.

Ayrım, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu üyeleri AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 32 yıl önce Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de güneşin doğmadığını, Sovyet tanklarının namlusunu bağımsızlık ateşiyle yanan masum insanlara doğrulttuğunu ifade etti.

Tankların çoluk çocuk, kadın erkek, genç yaşlı demeden vurduğunu, yaşanan bu acıyı Azerbaycan gibi Türk halkının da derinden hissettiğini belirten Ayrım, "Silahsız ve barışçıl insanlara karşı gerçekleştirilen amansız katliamda şehit edilen binlerce sivilin üzüntüsünü unutmak mümkün mü? Bu acıyı her daim yüreğimizde taşıdık ve taşıyacağız. Azerbaycanlı kardeşlerimizin dediği gibi Kara Yanvar (Kara Ocak) bizim içinde kara bir gündür." dedi.

Bu haksız işgalin, Azerbaycan halkının bağımsızlık ruhunu asla yok edemediğini vurgulayan Ayrım, şöyle devam etti:

"Bağımsızlık yolunda geri adım atmayan bu ruhu tüm dünyaya göstermişlerdir. Nitekim 18 Ocak 1991'de Azerbaycan bağımsızlığını ilan etmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Azerbaycan'ın bağımsızlığını kabul eden ilk ülke olmuştur. Azerbaycan devleti hak etmiş olduğu bağımsızlığı tekrar kazanıp her geçen gün ileriye giderek hepimizin gururla bahsettiği bir Azerbaycan haline gelmiştir. 20 Yanvar hüzün gününde bütün Azerbaycan ve Türk milletinin tekrar başı sağ olsun. Kara Yanvar katliamını bir kez daha şiddetle kınıyor, bu katliamda hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Bizler o acıları yaşamış bir neslin evlatlarıyız. Dolayısıyla biz bu coğrafyada artık bu acıların dinmesini bu tür olayların tekrarlanmamasını istiyoruz."

Ayrım, Karabağ zaferinden sonra da Türkiye ve Azerbaycan cumhurbaşkanları tarafından Şuşa Beyannamesi ile Kafkas coğrafyasında yeni bir yol haritasının ortaya konulduğunu söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin müttefiklik seviyesine ulaştığını belirten Ayrım, bundan sonra yapılacak şeyin, bölgedeki ilişkileri daha da geliştirmek olacağını vurguladı.