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Bakan Akar, Gana Genelkurmay Başkanı Amoama'yı kabul etti - Son Dakika

Bakan Akar, Gana Genelkurmay Başkanı Amoama'yı kabul etti

01.02.2022 14:04

Bakan Akar, Gana Genelkurmay Başkanı Amoama'yı kabul ettiANKARA Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Gana Genelkurmay Başkanı Koramiral Seth Amoama'yı kabul etti.

Bakan Akar, Gana Genelkurmay Başkanı Amoama'yı kabul etti

ANKARA Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Gana Genelkurmay Başkanı Koramiral Seth Amoama'yı kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de yer aldığı kabulde, Bakan Akar tarafından askeri eğitim, iş birliği ve savunma sanayi alanlarında mevcut ilişkilerin artarak devam etmesinin önemi ifade edildi.

Bakan Akar, Gana Genelkurmay Başkanı Amoama'yı kabul etti
Bakan Akar, Gana Genelkurmay Başkanı Amoama'yı kabul etti
Bakan Akar, Gana Genelkurmay Başkanı Amoama'yı kabul etti

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Genelkurmay Başkanı, Yaşar Güler, Milli, Gana, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Akar, Gana Genelkurmay Başkanı Amoama'yı kabul etti - Son Dakika


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