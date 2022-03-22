Bakan Varank, Sırbistanlı mevkidaşı Popoviç ile bir araya geldi (1) - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Varank, Sırbistanlı mevkidaşı Popoviç ile bir araya geldi (1)

22.03.2022 12:25

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sırbistan Yenilik ve Teknoloji Bakanı Nenad Popoviç ile iki ülke arasında özellikle araştırma ve geliştirme alanlarındaki potansiyel iş birliği fırsatlarını değerlendireceklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sırbistan Yenilik ve Teknoloji Bakanı Nenad Popoviç ile iki ülke arasında özellikle araştırma ve geliştirme alanlarındaki potansiyel iş birliği fırsatlarını değerlendireceklerini söyledi.

Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Toplantı Salonu'nda Sırbistan Yenilik ve Teknoloji Bakanı Nenad Popoviç ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Varank, buradaki konuşmasında, Popoviç'in ziyaretinin ve gerçekleştirecekleri temasların verimli geçmesi, ülkeler arasında yeni iş birliklerine vesile olması temennisinde bulundu.

Türkiye ve Sırbistan'ın, ilişkilerini karşılıklı güven ve saygı esasına dayandıran iki dost ülke olduklarını ifade eden Varank, özellikle son zamanlarda dünyada şahit olunan hadiselerin, bu tür birlikteliklerin ve dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Varank, Kovid-19 salgını, ekonomik kırılmalar, emtia ve enerji fiyatlarındaki aşırı yükselişler ve savaşlarla mücadele etmenin yolunun uluslararası iş birliğini ve diyaloğu artırmaktan geçtiğini vurguladı.

Türkiye'nin, tarih boyunca olduğu gibi bugün de bölgesindeki ve dünyadaki krizlerde aktif bir rol üstlendiğine, barış ve diplomasinin elçiliğini yaptığına dikkati çeken Varank, şöyle konuştu:

"Bunun en yakın örneğini Rusya-Ukrayna savaşında gördük. Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başladığı ilk günden itibaren en üst düzeyde temaslar gerçekleştiriyoruz, savaşın bir an önce son bulması için yoğun diplomasi trafiği yürütüyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına yapılan haksız ve hukuksuz saldırıların da artık Rus kültür ve medeniyetini hedef almaya kadar varan ayrımcı uygulamaların da karşısında durduk. Şunu açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum. Tarafların dışında Rusya-Ukrayna savaşından en fazla etkilenen ülke Türkiye'dir. Dolayısıyla bir an önce kalıcı barışın sağlanması için en fazla adım atan ülke de yine Türkiye olmuştur. Birinci önceliğimiz Ukrayna'daki savaşın bir an önce sona ermesi ve bölgesel istikrarın yeniden tesis edilmesidir. Türkiye, şimdiye kadar olduğu gibi, bu amaca yönelik tüm barışçıl girişimlerin öncüsü ve savunucusu olmaya devam edecektir."

"Ar-Ge alanlarındaki iş birliği fırsatlarını görüşeceğiz"

Bakan Varank, Popoviç'i, Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon merkezi olan teknoparklarından olan ODTÜ TEKNOKENT'te ağırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Burada, fikirden pazara kadar tüm üretim ve geliştirme süreçlerini desteklediğimiz Türk girişimcilerle, adeta altın çağını yaşayan oyun sektörümüzün temsilcileriyle buluşturduk. Şimdi ülkelerimiz arasındaki mevcut iş birliklerini değerlendirecek, özellikle araştırma ve geliştirme alanlarındaki potansiyel iş birliği fırsatlarını beraber görüşeceğiz. Sırbistan'da 800'den fazla Türk firması 200 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleştirdi. Sırbistan'ın Avrupa'ya açılan bir kapı olarak stratejik konumu Türk işletmelerine ciddi bir avantaj sağlıyor. Sayın Bakan'ın da bu yatırımlara desteğini biliyorum. Bu sayede, yatırım yapan Türk şirketlerinin sayısı gün geçtikçe artıyor. Türk müteahhitlik firmaları da ulaşımdan inşaata, sağlıktan altyapıya farklı sektörlerde hayata geçirdikleri projelerle Sırbistan'ın kalkınmasında etkin bir rol oynuyor. Bu yatırımları kazan-kazan anlayışına göre nasıl daha ilerilere taşıyabiliriz, bugün değerli meslektaşımla bu hususları da görüşeceğiz."

Popoviç'e ziyaretleri için teşekkür eden Varank, "Kısa süre içerisinde Sırbistan'da yapılacak olan seçimlerin, başta Sırbistan halkına, Balkanlara ve bölgemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Popoviç, Bakan Varank'ı Sırbistan'a davet etti

Konuk Bakan Popoviç de Türkiye'nin Sırbistan'ın önemli bir ekonomik ortağı olduğunu belirterek, "İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini derinleştirmek için bir araya gelmekten çok mutluyuz." diye konuştu.

Birçok Türk şirketin, şimdi olduğu gibi ileride de Sırbistan'da iş yapmasını beklediklerini ifade eden Popoviç, sözlerini şöyle tamamladı:

"İki ülke arasında çok daha fazla iş birliği fırsatları var. Bugün Türkiye'nin teknolojik ekosisteminin nasıl geliştirdiğini görme fırsatımız oldu. Türkiye'nin mükemmel mühendislere ve yenilikçiliğe sahip olduğunu gördük. Bu, Sırbistan'ın inovasyon ekosistemini nasıl geliştireceğine bir örnektir. İki ülke bakanlıkları arasında Ar-Ge, inovasyon ve yenilik alanında bir iş birliği mutabakat zaptı imzalamak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bunu imzalamak için de sizleri Sırbistan'a davet etmek istiyoruz." (1)

Bakan Varank, Sırbistanlı mevkidaşı Popoviç ile bir araya geldi (1)
Bakan Varank, Sırbistanlı mevkidaşı Popoviç ile bir araya geldi (1)
Bakan Varank, Sırbistanlı mevkidaşı Popoviç ile bir araya geldi (1)
Bakan Varank, Sırbistanlı mevkidaşı Popoviç ile bir araya geldi (1)
Bakan Varank, Sırbistanlı mevkidaşı Popoviç ile bir araya geldi (1)
Bakan Varank, Sırbistanlı mevkidaşı Popoviç ile bir araya geldi (1)
Bakan Varank, Sırbistanlı mevkidaşı Popoviç ile bir araya geldi (1)
Bakan Varank, Sırbistanlı mevkidaşı Popoviç ile bir araya geldi (1)
Bakan Varank, Sırbistanlı mevkidaşı Popoviç ile bir araya geldi (1)
Bakan Varank, Sırbistanlı mevkidaşı Popoviç ile bir araya geldi (1)
Bakan Varank, Sırbistanlı mevkidaşı Popoviç ile bir araya geldi (1)
Bakan Varank, Sırbistanlı mevkidaşı Popoviç ile bir araya geldi (1)
Bakan Varank, Sırbistanlı mevkidaşı Popoviç ile bir araya geldi (1)

YORUMLAR
500
Başkan Gürün, Üniversite öğrencileri ile bir araya geldi Başkan Gürün, Üniversite öğrencileri ile bir araya geldi Katar Emiri ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir bir araya geldi Katar Emiri ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir bir araya geldi

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bakan Varank, Sırbistanlı mevkidaşı Popoviç ile bir araya geldi (1) - Son Dakika


Son Dakika
14:41 Gülşen'e taş çıkartan Nevra Serezli'yi böyle görmemiştiniz! Zamanında arkası olmayan elbise giymiş
14:08 AB'ye kaçak girmeye çalıştı ama yapamadı! Ukraynalı eski milletvekilinin eşinin üzerinden milyonlarca dolar nakit para çıktı
14:06 Abramovich ters köşe yaptı! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den bir takıma talip oldu
14:05 Uçan taksilerin görücüye çıkacağı tarih belirlendi!
14:03 Tırın çarptığı çekici sürücüsü yaşamını yitirdi, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu
13:52 Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Safiye doktorla görüşmeyi sonunda kabul edecek mi?
13:50 Bardaki eski buzdolabını açan inşaat işçileri, gözlerine inanamadı! 10 yıl önce kaybolan adamın cesedini buldular
13:48 Samsun'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu! Kalp rahatsızlığı varmış
13:39 Evlilik Hakkında Her Şey 24. bölümüyle bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Sanem'in tuzağı, Bora'yı çileden çıkartacak!
13:33 Fenerbahçe'de şaşırtan adaylık! Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 14:46:48. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Varank, Sırbistanlı mevkidaşı Popoviç ile bir araya geldi (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement