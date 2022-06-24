Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'de çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.
Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Fethiye, Politika, Son Dakika
Son Dakika › Politika › Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'de çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi. - Son Dakika
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