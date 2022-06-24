Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Orman yangınını çıkardığı iddia edilen kişi) Diyorum ki ucu nereye dayanıyor, idama mı, idam olmalı. Bu tartışılmalı ve...

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Recep Tayyip Erdoğan, Fethiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'de çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi. - Son Dakika

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