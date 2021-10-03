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Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da konuştu: (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da konuştu: (2)

03.10.2021 18:14
Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da konuştu: (2), System.String[]

Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye, bütün güvenlik problemlerinin ortasında belki de ilk temas noktasında 2002'den itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir istikrar adası olarak ayakta kalmayı, düzenli göçü yönetmeyi, düzensiz göçle mücadeleyi, terörle mücadeleyi,...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Türkiye, bütün güvenlik problemlerinin ortasında belki de ilk temas noktasında 2002'den itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir istikrar adası olarak ayakta kalmayı, düzenli göçü yönetmeyi, düzensiz göçle mücadeleyi, terörle mücadeleyi, uyuşturucuyla mücadeleyi, ekonomik kalkınmasını, altyapı ve sanayi hamlelerini başarmıştır." dedi.

Bakan Soylu, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen, emniyete tahsis edilen yeni araçların hizmete alınması töreninde, Türkiye'nin, başarısını, mücadelesini, doğruluktan sapmadığı, inancının ve medeniyet ahlakının söylediği yolda yürüdüğü için gerçekleştirdiğini söyledi.

Soylu, şöyle devam etti:

"Türkiye, bütün güvenlik problemlerinin ortasında belki de ilk temas noktasında 2002'den itibaren sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir istikrar adası olarak ayakta kalmayı, düzenli göçü yönetmeyi, düzensiz göçle mücadeleyi, terörle mücadeleyi, uyuşturucuyla mücadeleyi, ekonomik kalkınmasını, altyapı ve sanayi hamlelerini başarmıştır. İnsani afetlerin yanı sıra doğal afetler karşısında da vatandaşına mahcup olmayacak, her türlü ihtiyacını karşılayabilecek bir kapasiteyi oluşturmayı başarabilmiştir. Şunu ifade etmek isterim; büyüklerimiz hep bize doğru olmayı öğütlemiştir, menfaat için doğruluktan şaşmamayı, bu dünyanın bir de ahiret hayatı olduğunu, hesap günü olduğunu, ona göre yaşamak gerektiğini öğretmiştir. İşte, Türkiye tarif etmeye çalıştığım bu başarısını, bu mücadelesini doğruluktan sapmadığı için inancının ve medeniyet ahlakının söylediği yolda yürüdüğü için gerçekleştirmiştir."

-"Türkiye'yi bir istikrar adası haline getirdik"

Türkiye'nin etrafındaki coğrafyaya, dünyaya umut veren bir ülke haline geldiğini vurgulayan Soylu, "Orta Doğu politikasında petrol hesabı yapmadık, insanlık hesabı yaptık. Biz, terörle mücadelemizde başka ülkelere nasıl zarar veririz hesabı yapmadık, gençler ölmesin, anne babalar evlatlarından ayrılmasın, ağlamasın hesabı yaptık. Biz uyuşturucuyla mücadelede şu ülke, bu ülke hesabı yapmadık, gençler, bitip tükenmesin hesabını yaptık. Çünkü bizim insanımız, insanı eşrefi mahlukat olarak gören her insanı bir alem olarak gören bir anlayıştır. Onun için 21. yüzyılda mahcup olmadık. İşte onun için etrafımızdaki bütün ateş çemberine rağmen Türkiye'yi bir istikrar adası haline getirdik ve Allah'a şükür birilerinin hesabını yaptığı gibi 21. yüzyılda bizi hasta adam yapmaya çalışanlara karşı ayakta duran, etrafındaki coğrafyaya, dünyaya umut veren bir ülke haline geldik. Hep birlikte ve hepinizin sayesinde." diye konuştu.

Soylu, Adana'da çok önemli bir törende olduklarını, yapılan yardımla sadece bugüne bir katkı konulmadığını, kentin huzuruna ve sükununa katkı sağlandığını söyledi.

Hayırseverlere katkısı dolayısıyla teşekkür eden Bakan Soylu, "Yapılan katkıyla gelecek nesillere sadece işinize sahip olduğunu göstermiyorsunuz, şehrinize, şehrinizin güvenliğine, insanlığa destek olmanın ne olduğunu sadece kendi şehrinize değil, aynı zamanda ülkemizin ve dünyanın her noktasında zorda olan herkese yardım eli uzatmanın bu medeniyetin bize bıraktığı en önemli miras olduğunu ortaya koyuyorsunuz. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, bir bağışçı okul yapıyorsa işini gücünü bırakıp gittiğini, onun şerefiyle şereflenmeyi kendine bir borç olarak gördüğünü aktardı.

Türkiye'nin, milletin, Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacak işi çok olduğu dile getiren Soylu, "Bu vesileyle her birinize tekrar teşekkür ediyorum. Kesenize bereket, Allah sizden razı olsun. Allah birinizi bin yapsın ki daha çok yapın, daha çok araçlar alın, daha çok okul yapın, daha çok hastaneler yapın ve dünyaya bir şeyi gösterin, Batı'ya da bir şeyi gösterin, maddeye tapılmayan, insanlıkla manayla bir olan geçmişini unutmayan geleceğe geçmişin mirasını taşıyan asil bir milletin nasıl bir millet olacağını bundan sonraki nesillerimize de gösterin." değerlendirmesinde bulundu.

-Diğer konuşmacılar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da Adanalı iş insanları ve vatandaşlara teşekkür ederek, kentin bütün konularıyla ilgili birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiklerini söyledi.

Bakan Soylu'nun kent için her zaman büyük destek verdiğini vurgulayan Sarıeroğlu, "Hem Adana hem de Türkiye genelinde başta terörle mücadele olmak üzere birçok konuyla çok güçlü bir mücadele veriliyor. Burada emek veren tüm teşkilat mensuplarına, emniyet ve jandarmadaki tüm güvenlik güçlerimize teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Sarıeroğlu, hayırseverler tarafından alınan araçların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Süleyman Elban da iş insanlarına katkılarından dolayı teşekkür ettiğini belirterek, "Yaklaşık 17 milyon liralık bir bağışı, birkaç gün gibi kısa bir süre içerisinde toplayıp Emniyet Müdürlüğümüze ve Genel Müdürlüğümüze aktardılar ve kısa süre içerisinde de 106 araç, 20 motosikletimiz geldi. İnşallah tertemiz, gıcır gıcır araçlarımızla vatandaşımıza kaliteli, hızlı emniyet ve asayiş hizmeti sunmak için hazırlar. Emniyetteki polis kardeşlerimizin bu araçları kazasız, belasız kullanmaları ve hizmet sunmalarını temenni ediyorum." diye konuştu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da hayırseverlere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmanın ardından hayırseverler tarafından bağışlanan 106 araç ve 20 motosikletin anahtarları temsili olarak bazı personele verildi. Ardından araçlar dua eşliğinde hizmete alındı. Bakan Soylu, araçlarla ilgili bilgi alarak polislerle sohbet etti.

Bakan Soylu daha sonra İl Emniyet Müdürlüğünde muhtarlarla basına kapalı gerçekleşen toplantıya katıldı.

(Bitti)

Süleyman Soylu, Tragger, Türkiye, Adana, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da konuştu: (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da konuştu: (2) - Son Dakika
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