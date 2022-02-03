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Son Dakika! Öldürülen PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı! Gözler Genel Kurul'da - Son Dakika

Son Dakika! Öldürülen PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı! Gözler Genel Kurul'da

03.02.2022 15:33

Son dakika! TBMM Hazırlık Komisyonu, oy çokluğu ile 2017'de öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Güzel, söz konusu fotoğraflardaki terörist için "Sözlüm" diye açıklama yaptı.

29 Nisan 2017 tarihinde Adıyaman merkeze bağlı Akçalı kırsalında TSK'nın operasyonunda öldürülen 4 teröristten birisi olan Malatya nüfusuna kayıtlı Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora'nın cep telefonu güvenlik güçleri tarafından incelendi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında incelenen cep telefonunda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, PKK'lı terörist Volkan Bora ile Kuzey Irak'taki bir örgüt kampında çekilen fotoğrafları görüldü.

KOMİSYON, DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASINA KARAR VERDİ

Ortaya çıkan kareler, sosyal medyada büyük tepki toplarken konuyla ilgili hemen harekete geçildi. HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti. TBMM Hazırlık Komisyonu, oy çokluğu ile 2017'de öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

Toplantının ardından açıklama yapan Komisyon Başkanı Ramazan Can, HDP'li Semra Güzel yerine sözlü savunma veren Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun da toplantıya katılarak son beyanlarını söylediğini açıkladı. Can, "Komisyon toplantısını yaptı. HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğu ile karar verdi" dedi.

RAPOR SALI GÜNÜ KARMA KOMİSYON'A SUNULACAK

Can, Hazırlık Komisyonu raporunu salı günü Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sunacaklarını açıkladı. Anayasa-Adalet Karma Komisyonu da raporu değerlendirdikten sonra dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verirse; raporu Genel Kurul'a havale edecek.

Genel Kurul'da yapılacak oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararı çıkması halinde Semra Güzel ile ilgili iki ayrı dosyadan yargı süreci başlayacak.

TERÖRİST İÇİN "SÖZLÜM" DEMİŞTİ

Öldürülen terörist Volkan Bora'nın Harran Üniversitesi İletişim Fakültesi, HDP Milletvekili Semra Güzel'in ise Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni aynı dönemde okuduğu ve tanıştıkları biliniyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra örgüte yakınlığı ile bilinen bir medya kuruluşunda muhabirlik yapan Volkan Bora'nın daha sonra örgüte katıldığı öğrenildi. Güzel, fotoğrafların ortaya çıkmasından sonra yaptığı açıklamada, terörist için "Sözlüm" ifadesini kullanmıştı.

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Halkların Demokratik Partisi, Semra Güzel, TBMM, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son Dakika! Öldürülen PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı! Gözler Genel Kurul'da - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Öldürülen PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı! Gözler Genel Kurul'da - Son Dakika
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