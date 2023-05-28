Son Dakika! Oyunu İstanbul'da kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oylama çok seri bir şekilde bitecektir - Son Dakika
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Son Dakika! Oyunu İstanbul'da kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oylama çok seri bir şekilde bitecektir

28.05.2023 12:17

Son dakika! 2. tur seçimleri için oyunu İstanbul'da kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Pusulada 2 aday olduğu için bugünkü oylama çok seri bir şekilde bitecektir. Katılımın son ana kadar rehavete ulaşmadan gerçekleşmesini vatandaşlarımdan rica ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçimi 2. tur oylaması için İstanbul'da sandık başına gitti. Eşi Emine Erdoğan ile Üsküdar'da oy kullanan Erdoğan gazetecilere kısa bir açıklama da yaptı.

"OYLAMA KISA SÜREDE BİTECEKTİR"

Erdoğan, "İlk defa iki turlu bir seçime şahit oluyoruz. Birinci tur malum 14 Mayıs'ta gerçekleşmişti. Tabii şimdi burada partiler yok. Sadece iki aday söz konusu. Bu iki adaya halkımız oy vereceği için. İnanıyorum çok kısa sürede oylama bitecektir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir oylama ilk defa yüzde 90'a varan bir katılımla Türkiye demokratik mücadelesini verdi ve bugün de aynı şekilde gerçekleştirecektir." dedi.

Son Dakika! Oyunu İstanbul'da kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oylama çok seri bir şekilde bitecektir

REHAVET UYARISI

Bir kez daha rehavet uyarısı yapan Erdoğan, "Ülkemiz milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Katılımın son ana kadar rehavete ulaşmadan gerçekleşmesini vatandaşlarımdan rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Oyunu İstanbul'da kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oylama çok seri bir şekilde bitecektir
YORUMLAR (1)
  • Ferdi dayfur: Seçimi kazandık sanmayın herkes sandıklara Erdoğan için oy kullanmaya davet ediyoruz sakın boş geçmeyin seçimi daha kazanmadık Cevap Yaz 24 23 Yayından Kaldır
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