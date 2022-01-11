Son dakika politika: İçişleri Bakanı Soylu, Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye Büyük Millet Meclisine girmekle terörist sıfatınız üzerinizden kaybolmaz, bunu biliyoruz, hangi iş birliklerini yaptığınızı da biliyoruz. Teröre nasıl tabi olduğunuzu da biliyoruz. Hangi ülkelerin istihbaratlarına elemanlık yaptığınızı da biliyoruz. Bu ülkenin huzurunu, birliğini, kardeşliğini, barışını Amerika'nın, Avrupa'nın uşaklarına bozdurmayacağımızı herkesin bilmesini isteriz." dedi.

Soylu, Antalya'da Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, PKK'nın silahlı eleman sayısının Türkiye içerisinde 156'ya düştüğünü ancak mücadelede biraz rehavete kapılırsa 2 ayda 5 bine çıkabileceklerini söyledi. Küçük bir gevşeklikte Türkiye'yi yeniden eski karanlık günlerine döndürmek için ellerinden geleni yapmak için bekleyenlerin olduğunu ifade eden Soylu, şunları söyledi:

"En büyük tehlikemiz terörle mücadele kendimizi yeterli görmektir. Hiç şüpheniz olmasın dolarları ve avroları ceplerinde bekliyorlar, silahlarını bu örgütlere ya hibe edecekler ya da uyuşturucudan ve insan ticaretinden kazandırdıkları paraya karşılık satacaklar. Her türlü kazanmaya hazırlar. İşte onun için, 'son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar' ifademizi sakın bir aforizma veya medyatik söylem olarak görmeyin. Bunun bir anlamı var. Bir kişi kalsa bile, bunlar para bulurlarsa, ortam bulurlarsa yeniden yapılanırlar. Uyuyan, uyutulan terörist hücreler kavramına dahil."

Terör örgütlerinin kendilerini unutturup ardından hızlıca organize olduklarını anlatan Soylu, bu nedenle sık sık operasyonlar düzenlediklerini belirtti.

"TBMM'ye girmekle terörist sıfatınız üzerinizden kaybolmaz"

Bütün dünyanın baş edemediği terör örgütleriyle mücadele ettiklerini anlatan Soylu, etraftaki terör örgütleri batının ve Amerika'nın desteklediğini bildiklerini vurguladı. Biten terör örgütlerinin iki çırpınışı olduğunu aktaran Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birincisi cezaevlerindeki eski üyelerini hareketlendirmek isterler. İkincisi, üniversitelerdeki gençlere ulaşmak isterler. Böylece bir yandan geçmişin terör birikiminden istifade edip örgütü canlı göstermeye, diğer yandan da gençleri aralarına katıp geleceklerini kurtarmaya çalışırlar. Terör örgütü 2014, 2015'te 5 bin 550 kişiyi dağa çıkardı, yaklaşık 3-4 yıldır terör örgütüne katmaya çalıştıkları kişi sayısı gittikçe azalmaktadır. Geçen yıl 53'tü, bu yıl ise 51. Şimdi yeni bir tezgahı gündeme koymaya çalışıyorlar. 500 kişilik bir liste yaptılar. Yapan Karayılan ve arkadaşları. Bu 500 kişilik listeyi, Türkiye'ye, kendi yandaşlarına beraber kirli siyasi yolculuk yaptıklarına, onlara tekrar 2022 yılında dağa kazandırmak için gönderiyorlar. Her şeyi adım adım takip ediyoruz. Teröre ve destekçilerine bir kez daha söylemek istiyorum, Türkiye, eski Türkiye değil. Allah'a yemin olsun ki kafanıza çökeriz. Size nefes aldırmayız. Bu ülkenin evlatlarının yakasından düşün, bu ülkenin çocuklarının yakasından düşün. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmekle terörist sıfatınız üzerinizden kaybolmaz, bunu biliyoruz, hangi iş birliklerini yaptığınızı da biliyoruz. Teröre nasıl tabi olduğunuzu da biliyoruz. Hangi ülkelerin istihbaratlarına elemanlık yaptığınızı da biliyoruz. Bu ülkenin huzurunu, birliğini, kardeşliğini, barışını Amerika'nın, Avrupa'nın uşaklarına bozdurmayacağımızı herkesin bilmesini isteriz."

"Terörle mücadelenin zirvesindeyiz"

Bu ülkenin, milletin, toprakların çok bedel ödediğini, bundan sonraki nesillerin de bedel ödemekten korkmadıklarını dile getiren Soylu, 15 Temmuz'da milletin bunu net bir şekilde gösterdiğini kaydetti. Öğrenci eylemleri diye pazarlanan eylemlerde 45-55 yaşında terör bağlantılı insanların çıktığını ve bunların bir tesadüf olmadığını belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinde terör örgütü iltisaklı tiplere birilerinin sahip çıkmasıyla geri adım atacağımızı mı zannediyorlar. Ne yapacağız okullarımızı terör örgütü iltisaklı tiplere teslim mi edeceğiz, üniversitelerimize teslim mi edeceğiz? Buna imkan mı vereceğiz? Terörle mücadelemizin en zirvesindeyiz. En zirvesinde olduğumuz bu dönemde kimseye pabuç bırakmayacağımızı hepimizin bilmesini istiyoruz. Kendi yayın kanallarından sürekli cezaevlerine çağrı yapmaları, arada bir huzursuzluk çıkarma çabaları boşuna değil. Bu tabloya baktığımızda 'sol terör örgütlerini kırsalda bitirdik' diye rahatlamak mümkün olabilir mi? Suriye ve Irak'ın kuzeyi orada durduğu sürece biz tetikte olmak zorundayız. Oraları temizlemedikçe, hayallerindeki terör koridorunu hayallerinden söküp atmadıkça, bir daha akıllarına getirebilecek bir anlayış bırakmadıkça terörle mücadelemiz bitmeyecektir."

Bakan Soylu, terörle mücadelenin kalkınmadan yatırıma her alanda sürdüğünü ifade etti. ABD'ye Avrupa'ya rağmen terörle mücadeleden asla kopmayacaklarını aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"DEAŞ'la da FETÖ ile de PKK ile PYD ile de mücadele edeceğiz. Allah şahittir Cumhuriyetin ikinci asrına terörle ilgili gelecek nesle bir tek kırıntı bırakmayacağız. Siyaseti kendilerine bir koruma zırhı olarak görenlere söylüyorum, iyi ya... Bizim evlatlarımız 20 yaşında şehit olsunlar, 25 yaşında, kınalı kuzularımız şehit olsunlar, bu ülke, millet için mağaraya ölüme bile bile girsinler, gazi olsunlar, biz onların yanlarına gittiğimizde 'bakanım bana görev verin, ben bu mücadeleye hazır' diyebilecek büyük bir sadakatte olsunlar sen 3 tane oy avcılığı yapacaksın diye terör örgütleriyle işbirliğini siyaset üzerinden kaplamaya çalış, kendine meşrutiyet alanından gayri meşruluk devşirmeye çalış. Siz ne zannediyorsunuz ya? Bu ülkeyi sahipsiz mi zannediyorsunuz? Bu ülkeyi kimsesiz mi zannediyorsunuz? Sizin gibi Amerika'ya, Avrupa'ya secde eden adamlar mı bu ülkeyi yönetiyorlar, bu terörle mücadeleyi yapıyorlar. Biz Allah dışında kimseye secde etmeyiz, herkes böyle bilsin. Ben kimlere karşı konuştuğumu biliyorum."

Terörle mücadelenin bir an bile durmayacağını vurgulayan Soylu, "İsimleri, fraksiyonları ne olursa olsun, ister FETÖ ister PKK, ister sol terör örgütü, ister DEAŞ olsun, kesinlikle bu yapıların peşlerini bırakmayacağız. Emin olun, 2022 yılı, terörle mücadelede nefes aldırmama yılı olacaktır, anlayışımız da hedefimiz de parolamız da bu olmalıdır." diye konuştu.

Soylu, sadece karşılarına çıkacak eli silahlı teröristi yakalayıp mücadele etmekle yetinmediklerini, meseleye geniş baktıklarını, terörün kaynağını ve beslendiği zemini kurutmaya dönük bir anlayış ortaya koyduklarını söyledi.

Terörle ve terörizmle mücadele ettiklerini anlatan Soylu, Doğu ve Güneydoğu'da terör iltisaklı belediyelere yapılan görevlendirmelerin, bugün terörle mücadelede elde ettikleri kazanımların belkemiği olduğunu vurguladı.

(Sürecek)