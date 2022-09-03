PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP'li Semra Güzel tutuklandı - Son Dakika
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PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP'li Semra Güzel tutuklandı

03.09.2022 22:39

'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve Edirne'ye giderken yakalanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Güzel'in PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkmasının ardından dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

2017'de Adıyaman'da öldürülen PKK'lı Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile birlikte çekilmiş fotoğrafları bulunmuştu. Fotoğrafların basına yansımasının ardından hazırlanan fezleke uyarınca Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılmış ve hakkında yakalama emri çıkarılmıştı.

YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü çalışmalarda, firari durumda bulunan HDP'li Semra Güzel'in terör örgütü PKK/KCK aracılığıyla yasa dışı şekilde yurt dışına çıkış arayışında olduğu öğrenildi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda HDP'li Semra Güzel, İstanbul'dan 59 DG 606 plakalı araç ile Edirne'ye giderken Silivri'deki bir dinlenme tesisinde, "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından kaydı olan sürücü Aladdin G. ile "terör örgütü propagandası yapmak"tan kaydı bulunan Fırat D. ile birlikte yakalandı.

NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLDİ

"Mehtap Şahan" adına düzenlenmiş sahte kimlikle Silivri'deki bir dinlenme tesisinde yakalanan Güzel, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Hakkında yakalama kararı bulunan Güzel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosundan soruşturmanın yürütüldüğü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bağlanarak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi. Savcılık, Güzel'i tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

TUTUKLANDI

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve Edirne'ye giderken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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İSTANBUL-HDP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SEMRA GÜZEL TUTUKLANDI İSTANBUL-HDP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SEMRA GÜZEL TUTUKLANDI 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve Edirne'ye giderken yakalanan HDP'li Semra Güzel, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından... 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve Edirne'ye giderken yakalanan HDP'li Semra Güzel, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından...

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Son Dakika Politika PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP'li Semra Güzel tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP'li Semra Güzel tutuklandı - Son Dakika
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